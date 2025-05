Pourquoi les Américains sont si gros

Au Kentucky, même le petit-déjeuner s’accompagne d’un menu de desserts…

Vous avez faim, une petite envie, ou alors vous êtes carrément famélique ? Rejoignez-moi au Josie’s Diner à Lexington, Kentucky , au cœur du pays du Bluegrass, où les chevaux sont sveltes et, soyons francs, beaucoup de gens ne le sont pas. À 8 heures du matin, le Josie’s est bondé, les clients bien en chair affluent pour le repas matinal. Une étudiante mince, heureusement, de l’Université du Kentucky, est ma serveuse.

« G’day, y’all! I Madeline Rose et je serai votre serveuse aujourd’hui », annonce-t-elle avec l’intonation sérieuse des serveurs dans un pays où le terminal de carte bancaire propose une option de pourboire à 25 %. Le menu qu’elle me tend est déjà copieux, mais ce n’est pas tout. Elle énumère les spécialités du jour hors menu pour le petit-déjeuner, au cas où quelqu’un ne serait pas satisfait par le Santa Cruz Burrito signature de Josie’s, composé d’œufs brouillés frais, de saucisse chorizo, de poulet grillé, d’avocat, de fromage cheddar-jack et d’un « filet de sauce Santa Cruz savoureuse » (18,50 $).

« Alors, aujourd’hui, notre quiche contient du jambon, de la tomate et de la mozzarella », annonce-t-elle, terminant ses phrases sur une note ascendante, typique des jeunes blondes américaines. « Notre spécial pancake est le panwhich Oreo [un sandwich de pancakes, apparemment], donc il y a deux pancakes aux biscuits Oreo avec, au milieu, de la crème sucrée, et bien sûr, de la crème fouettée et du sucre glace par-dessus. » Un homme plus audacieux que moi l’aurait arrêtée sur-le-champ. Qu’on m’apporte ce panwhich Oreo ! Mais Mme Miller arborait un air désapprobateur. L’exégèse de Madeline Rose se poursuit :

« Notre smoothie du jour est une limonade à la cerise. La quesadilla est au porc carnitas, avec des poivrons et une sauce ranch à l’avocat. Notre soupe [car qui refuserait une soupe au petit-déjeuner ?] est une soupe au poulet buffalo [pas un croisement entre un bison et un poulet, mais du poulet épicé], et notre spécial petit-déjeuner principal est un croissant avec du jambon, du cheddar et de la mozzarella. C’est une croissantlette [sic] – un genre d’omelette ouverte avec un croissant au milieu, et vous avez un autre croissant à côté aussi. »

Une explication de la corpulence américaine commence à émerger, mais attendez, ce n’est pas fini. « Et pour le dessert, nous avons un pudding de pain ; c’est au chocolat blanc et aux noix de pécan. »

Moi, l’interrompant : « On peut prendre un dessert au petit-déjeuner ? »

Madeline : « Bien sûr que oui ! »

Mme Miller m’autorise un œuf et une saucisse. Nous sommes dans la Bible Belt. « Ne cessez pas de prier », proclame une pancarte sur le mur de Josie’s. Un conseil judicieux vu les dangers cardiovasculaires proposés dans cet établissement, où un full English breakfast passerait pour un simple amuse-bouche.

Un dessert au petit-déjeuner ! Une anecdote dont je compte me délecter pendant des années. J’ai ma première occasion l’après-midi même au Kentucky Horse Park, où je soutiens loyalement Happy Boy, le cheval de concours de Mme Miller, qu’elle a fait venir d’Angleterre pour l’occasion. (Puisque vous demandez – par FedEx, dans une écurie aérienne, à un coût qu’il est gênant d’admettre.)

Dans le chalet VIP où je me suis infiltré, un déjeuner copieux est servi. La direction étant occupée ailleurs, je me régale et raconte ma découverte du dessert au petit-déjeuner à une connaissance européenne, qui me surpasse immédiatement.

Il me raconte une scène dans un Dairy Queen (une chaîne emblématique de glaces américaines) où une femme de proportions impressionnantes s’était retrouvée coincée dans sa chaise après avoir consommé une concoction fantastique qui l’avait rendue incapable de se lever. Il avait fallu quatre hommes robustes pour la libérer, accompagnés de lamentations pitoyables. « Je reste traumatisé par cette vision », confie mon ami.

En flân-errant vers le stand Mars, où l’on m’offre des M&M’s gratuits, je discute avec deux agents de la police d’État du Kentucky, eux-mêmes non obèses, et leur demande pourquoi il y a tant de personnes XXL en Amérique. « Parce que la nourriture est bonne », répond l’un d’eux. Et c’est vrai. Josie’s était excellent. J’ai mangé une nourriture mexicaine sensationnelle à Midway, Kentucky – une ville plus petite que mon village en France – à la hauteur de tout ce que j’ai mangé au Mexique. Chez moi, en France, vous avez de la chance si vous obtenez plus qu’un croissant rassis dans le café de village moyen.

Le cheval de Mme Miller s’étant distingué en saut d’obstacles au Horse Park, mon élégie gustative se déplace à l’aéroport de Cincinnati Northern Kentucky, où la spécialité est le chili cinq voies – un lit de spaghettis garni de chili, recouvert de fromage râpé, d’oignons émincés et de haricots rouges. J’ai laissé Mme Miller dans le salon Delta et je me suis régalé, une dernière folie avant mon vol pour Paris.

Je lis qu’une nouvelle génération de médicaments pourrait enfin résoudre la crise de l’obésité. J’en doute. Beaucoup d’Américains semblent prendre plaisir à manger jusqu’à en mourir – mais pas tous, heureusement. L’hôtesse du vol retour, Channelle, était (j’espère que Mme Miller ne lira pas ceci) incroyablement belle, charmante et mince, une Afro-Américaine. Je l’ai félicitée pour sa silhouette exceptionnelle et lui ai partagé ma découverte du dessert au petit-déjeuner.

Elle a sorti son téléphone et m’a montré une photo d’une personne obèse : des bourrelets de graisse, des bajoues de lard. « Qui est-ce ? » ai-je demandé. « C’est moi, il y a un an », a-t-elle répondu. Ce sont vraiment des jours de miracles et de merveilles. Son sauveur, dit-elle, était le régime cétogène, qui induit la cétose (c’est quelque chose, apparemment) où le corps brûle les graisses pour produire de l’énergie au lieu des glucides, entraînant une perte de poids spectaculaire – dans son cas, de 117 à 53 kg. Adieu les pancakes Oreo, bonjour la viande maigre et le poisson.

Son obésité avait failli la tuer, m’a-t-elle dit. Après avoir perdu du poids, elle a dû subir un triple pontage coronarien pour réparer les dégâts. Channelle, au moins, a découvert le remède à l’obésité : la volonté. Comme c’est une qualité qui me fait défaut, il est heureux que je laisse derrière moi le pudding du petit-déjeuner et que je retourne à l’austérité (toute relative) des tables de France.