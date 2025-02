Pour les « Reds », Darmanin est ministre de l’Injustice !

Après le fiasco de l’organisation de la finale de la Ligue des Champions 2022 et le calvaire vécu par les célèbres « supporters anglais » – privés d’accès au stade, gazés aux lacrymogènes et victimes de vols aux abords du Stade de France –, comment appréhendent-ils leur prochain déplacement dans la capitale française?

Mercredi 5 mars, en 8e de finale de la Ligue des Champions, le PSG reçoit le Liverpool FC, qui revient à Paris avec en tête de très mauvais souvenirs…

La dernière fois que l’équipe anglaise s’est déplacée en Ile-de-France, c’était le 28 mai 2022, au Stade de France à Saint-Denis, pour disputer la finale de la Ligue des Champions, une soirée qui avait tourné au cauchemar. Non seulement les Reds, surnom des joueurs de Liverpool, avaient perdu (victoire du Real Madrid 1 à 0) mais, surtout, leurs supporteurs étaient tombés dans des embuscades tendues par les cailleras du 9.3, profitant de l’événement pour faire la razzia.

Le comble, c’est que ces racailles avaient obtenu l’absolution du ministre de l’Intérieur français qui sans recul avançait alors que les Anglais avaient tiré les premiers, en se comportant comme des vandales. Sur X / Twitter, il nous en fichait son billet: « Des milliers de «supporters » britanniques, sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers. »

Ce ministre était Gérald Darmanin…

À lire aussi : PSG: quand tifo allié (au Hamas)…

En février 2023, une commission d’experts indépendants rétablissait la vérité et démontrait que le premier fauteur de troubles était la police française, qui mal dirigée et encadrée, avait laissé les racailles se livrer à leurs exactions en toute impunité. Et qu’en conséquence les allégations de Gérald Darmanin n’étaient que des mensonges éhontés.

Dès le match suivant à Anfield, le temple du Liverpool FC, les fans des Reds brandissaient des banderoles où Darmanin (en compagnie de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra) était caricaturé en Pinocchio.

Aujourd’hui, les supporteurs anglais sont donc de retour à Paris (mais moins nombreux qu’à l’accoutumée car certains ont décidé de boycotter la France…) et en haut-lieu on redoute qu’au Parc des Princes les sujets du roi Charles III fassent éclater leur ressentiment envers Darmanin… nouveau garde des Sceaux pour les Français, mais pour les Anglais éternel ministre de l’Injustice.