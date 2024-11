PSG: quand tifo allié (au Hamas)…

Mercredi soir, une imagerie antisémite a été déployée par les ultras du Virage Auteuil au Parc des Princes, lors d’un match de Ligue des Champions. L’UEFA juge légitime ce tifo « Free Palestine » scandaleux. En réalité, ces fans du PSG glorifient le terrorisme, s’indigne notre chroniqueuse.

Dernière minute : « Certains demandent la délocalisation du match. Je ne l’accepte pas : cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l’antisémitisme » a annoncé sur Twitter ce matin le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, maintenant que France-Israël se jouerait bien au Stade de France jeudi 14 novembre.

Lors du match de Ligue des Champions opposant le PSG à l’Atletico Madrid mercredi soir, les ultras d’Auteuil ont déployé un tifo, sorte de banderole géante dont la dimension antisémite et la part de glorification du terrorisme ont sauté aux yeux de la plupart des observateurs.

Ce tifo, mettant en avant le slogan « Free Palestine » montrait, côté gauche, un homme dont l’accoutrement et le visage dissimulé par un keffieh renvoient à l’imagerie du Hamas. Le « i » de Palestine était remplacé par une carte représentant la Palestine en mode « de la rivière à la mer », autrement dit sur laquelle l’Etat d’Israël a disparu.

Tous ces codes sont liés à l’exaltation islamiste et gauchiste de la thématique de la Palestine. Or, si la Palestine a été érigée par le monde arabe en symbole, ce n’est pas par souci des Palestiniens. Les dirigeants des pays arabes comme leurs alliés s’en moquent. Pire même, plus il en meurt, plus ils nourrissent leur communication victimaire. C’est pour cela que le Hamas refuse de les protéger et de les abriter dans leurs tunnels, c’est pour cela qu’aucun des pays voisins ne veut en accueillir sur son sol. La Palestine est devenue un symbole qui sert à exciter la haine du Juif, à manipuler une jeunesse européenne inculte, et à fanatiser une jeunesse musulmane majoritairement sous influence islamiste.

Les Ultras, le club et l’UEFA assument

La fameuse banderole avait pour sous-titre « la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde » ; cela rappelle furieusement le discours standardisé des athlètes d’Europe de l’Est à l’époque de la guerre froide qui, dès qu’un micro leur était présenté, en appelaient à la paix dans le monde tandis que leur gouvernement finançait toutes les déstabilisations politiques possibles. On est ici exactement dans le même cas, et le communiqué des Ultras d’Auteuil le confirme. Il assume tellement de prendre les Français pour des cons qu’il ne fait même pas l’effort d’un minimum de crédibilité : « En aucun cas ce tifo n’avait vocation à véhiculer un message de haine, bien au contraire, le message qui l’accompagnait est explicite et est un appel à la paix entre les peuples ». Sans rire ? Le problème, c’est que dans ce cas, convoquer toute l’imagerie de la violence islamiste est pour le moins maladroit. Mais surtout, rayer Israël de la carte est bien un appel à la destruction de l’Etat hébreu et à la multiplication d’autres 7-Octobre. Et il faut être particulièrement hypocrite pour faire semblant de ne pas le voir et particulièrement sournois pour nier l’évidence. Le slogan Free Palestine, accompagné de l’imagerie islamiste, est aujourd’hui une façon d’en appeler à la haine des Juifs tout en se défaussant d’être antisémite. Au pire, de bons esprits diront que c’est l’amour pour la Palestine qui a débordé les supporters… Mais, étant donné que le Club et l’UEFA les soutiennent, pourquoi se gêner après tout ?

Au Club, on se moque ouvertement des autorités en laissant promouvoir l’antisémitisme par les supporters tout en faisant mine de s’en étonner. Un plaisir qu’affectionne particulièrement le PSG. Sa direction explique à la fois que Paris reste neutre et condamne toutes les déclarations politiques, tout en ajoutant que « les clubs, les joueurs et les supporters du monde entier protestent sur ce sujet depuis des années, avant même la guerre la plus récente. » Bien sûr, le Club explique que le message n’est pas en soutien du Hamas mais en faveur de la Palestine. Ce qui est bien pratique. Dans le cas d’Israël, M. Netanyahou est diabolisé pour amorcer la haine anti-juive ; dans le cas de Gaza, la Palestine est mise en avant pour effacer l’obscurantisme, le fascisme et les crimes du Hamas et faire oublier que sa population le soutient majoritairement et a applaudi au massacre du 7-Octobre.

Ainsi, toutes les déclarations politiques sont interdites au PSG, sauf si elles concernent la Palestine ? C’est curieux. Sur quels critères reposent ces exceptions qui piétinent les règlements mais ne peuvent être sanctionnées ? Et une autre question se pose : à votre avis pourrait-on déployer un Tifo « Libérez les otages du 7-Octobre » dans une tribune du PSG ? Poser la question, c’est y répondre tant l’argent du Qatar trempe dans le sang des victimes de l’islamisme. De fait, personne n’attendait que le PSG se montre honnête et responsable sur ce sujet. Le Club n’est plus français, il est qatari, soumis à ses maîtres et a été acheté pour augmenter l’influence de ce pays. Par une sorte de justice immanente, ce club où le Qatar déverse un « pognon de dingue » atteint rarement ses objectifs. Il était évident qu’il n’y avait rien à en attendre de digne. C’est donc de l’UEFA dont on attendait, officiellement, une sanction. Or l’UEFA est allée plus loin encore que le Club dans l’abjection : elle refuse de sanctionner le PSG et prétend que la banderole n’était « ni insultante ni provocatrice dans ce contexte précis ». On aimerait que soit développé « contexte précis ». Parce que si c’est une façon de légitimer et de trouver normal le fait de rayer Israël de la carte, peut-être faut-il alors s’interroger sur l’infiltration de l’UEFA par l’idéologie des islamistes, et, au vu des tentatives de corruption répétées du Qatar en Europe, regarder aussi de plus près la composition de ses instances, ses partenariats…

L’UEFA noyautée ?

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est membre du comité exécutif de l’UEFA. Pour peser sur la réponse d’une institution à une grave polémique, être juge et partie aide à ce que la décision soit favorable, à défaut d’être légitime ! Le Qatari a été élu à ce poste par les membres de l’association des Clubs européens, lesquels ont donc donné leur représentation dans cette institution à un homme dont l’Etat a été à de multiples reprises accusé d’être le financeur du terrorisme islamique. Rappelez-vous en outre que la plupart des chefs du Hamas vivaient luxueusement au Qatar. L’absence de réaction de l’UEFA face au Tifo antisémite pourrait donc finalement s’expliquer assez facilement.

Autre élément qui ne plaide pas en la faveur de l’indépendance de vues de l’UEFA, le fait que Qatar Airways soit le partenaire de l’organisation. Il semblerait que les largesses qataries soient particulièrement appréciées à l’UEFA. Or, plusieurs affaires, notamment au parlement européen, ont prouvé que cet Etat était un acteur engagé dans la corruption de fonctionnaires et d’instances, en plus de financer des lobbys des frères musulmans auprès de la Commission. Ce qui vient de se passer est donc particulièrement inquiétant ; c’est un appel à la haine parfaitement déchiffrable du fait des symboles utilisés par ceux par lesquels il a été lancé, et qui invite à passer à l’acte. Et au lieu de regarder en face la gangrène islamiste dans le football, tous les organismes de régulation se couchent et servent les intérêts d’un Etat, le Qatar.

Ce qui s’est passé ici est édifiant. Les signaux pas si faibles de l’utilisation de l’antisémitisme comme facteur de déstabilisation des Etats européens se multiplient et au lieu de regarder cela en face, ce sont les lucides qui s’accrochent à la sonnette d’alarme qui se font traiter de fachos. L’épisode de l’absolution du Tifo antisémite par l’UEFA, dont le discours conforte les appels à la haine contenus dans la banderole, annonce une montée des violences qui est encouragée par ces acteurs du sport qui font semblant de ne s’apercevoir de rien.

Résultat : Après le match de Ligue Europa, qui a eu lieu hier soir entre l’Ajax et le Maccabi Tel Aviv, une tentative de pogrom semble avoir eu lieu en Europe, à l’initiative de militants pro-palestiniens. Circulent ce matin des images choquantes montrant une chasse aux Juifs organisée dans le centre d’Amsterdam !

À partir de combien d’argent déversé par le Qatar, l’antisémitisme devient-il acceptable ? À partir de combien d’argent déversé par le Qatar, un État peut-il fermer les yeux sur la menace qu’il fait peser sur une partie de ses citoyens ? Pendant combien de temps encore les militants pro-palestiniens vont-ils continuer à mettre en danger les Juifs d’Europe sans que les États ne réagissent ? De la réponse à ces questions dépend aussi notre avenir en tant que démocratie.