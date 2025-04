Le vol est puni!

Bill Skarsgard (“Ça”) va vite regretter de s’en être pris à la voiture d’Anthony Hopkins

Depuis Le Silence des agneaux, Hannibal et j’en passe, Sir Anthony Hopkins n’a même plus besoin de montrer son vieux masque raviné par l’âge (l’acteur British naturalisé américain a tout de même franchi le cap des 87 ans) : sa voix inimitable suffit à donner le frisson. Piégé (titre original, Locked) dure depuis plusieurs quarts d’heure, et toujours pas de Hopkins à l’image : juste le son. Se fera-t-il attendre jusqu’à la fin du film ? Premier suspense, en creux.

La main dans le sac

Dans une métropole américaine absolument sinistre, ravagée par la misère (rues pleines de détritus, maculées de tags, envahies par les SDF, les putes et les camés), un jeune repris de justice pas futé, coincé par ses dettes, ses problèmes de couple et de garde d’enfant, a repéré au milieu d’un parking à l’air libre cet énorme SUV noir, rutilant, estampillé DOLUS : la tentation est trop forte. (Dans le rôle, on retrouve le joli comédien suédois Bill Skarsgard, 34 ans – mais on lui en donne 10 de moins – , qui jouait le comte Orlok, funestement vampirisé dans Nosferatu, le film de Robert Eggers). Chance, la portière n’est pas verrouillée ; le candide pied nickelé pénètre dans l’habitacle, sûr d’y trouver du pèse, un larfeuille ou un smartphone à voler. Fuck, plus moyen de sortir, les issues se sont bloquées automatiquement. Surprise du chef, un type à la voix sadiquement doucereuse se pose en justicier, et entame avec le petit délinquant pris la main dans le sac, via la radio du tableau de bord, un échange vocal pas engageant du tout.

Des progrès fulgurants de l’I.A, Piégé va livrer pendant une heure – et – demi la démonstration percutante. Voiture autonome suréquipée, la cellule sur pneus où le chenapan subit sa torture punitive expérimente avec succès les plus spectaculaires avancées technologiques du secteur automobile : blindage absolument étanche, clim de haute intensité, entre congélation et suffocation, taser électrique incorporé au dossier en cas de rébellion, coffret-distributeur réfrigéré d’en-cas + boissons (100% anti-effraction), conduite sans pilote 100% automatisée avec guidage laser, etc. Contrôle total. Après avoir longuement tourmenté sa victime de son seul organe sardonique, le diable vengeur Hopkins finit tout de même par se pointer en chair et en os à la vitre du véhicule, pour se lancer avec son infortuné passager dans une virée nocturne plutôt secouante, et qui ne les laissera pas indemne…

Macabre

Piégé (Locked) est un habile remake de 4X4, un film hispano-argentin millésimé 2019, signé Mariano Cohn, sur un scénario de son compère habituel Gaston Duprat (duo à qui l’on doit, entre autres, un film délicieusement paranoïaque sur le thème du voisin envahissant, L’homme d’à côté). Concocté par David Yarovesky, 39 ans, cinéaste qui fait carrière depuis ses débuts dans le film horreur (cf. Brightburn : l’enfant du mal, ou Les Pages de l’angoisse, disponible sur Netflix), ce dernier opus a le mérite de ne pas s’éterniser outre mesure (1h35 montre en main), de ne pas manquer d’humour noir, et de ne jamais en faire trop, ni dans l’épouvante, ni dans le gore. Macabre autant que distrayant, ce huis-clos au volant tient la route.

L’acteur suédois Bill Skarsgård. « Piégé » de David Yarovesky. Photo : Metropolitan

L’on plaignait Anthony Hopkins d’avoir perdu sa somptueuse villa de Pacific Palisades dans les incendies de Los Angeles. Ironie du cinéma, cette fiction lui fait sacrifier aux flammes, en plus, une très coûteuse bagnole.

Piégé. Film de David Yarovesky. Avec Anthony Hopkins, Bill Skarsgard. États-Unis. 2024.

Durée: 1h35.

En salles le 9 avril.