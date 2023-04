Papa Macron

Les citoyens français continuent de trépigner, sur le mode « s’il ne retire pas son texte, j’arrête de respirer ! » s’amuse Elisabeth Lévy. Pendant que le président parlait, hier soir à 20 heures, les casseroles ont tintinnabulé…

D’après l’ONG altermondialiste ATTAC, alors que le président prononçait son allocution télévisée, les manifestants ont agité leurs gamelles dans pas moins de 300 villes en France. Selon moi, ces casseroles, c’est un peu le stade infantile de la politique. Il nous écoute pas, alors nous non plus on l’écoute pas, nananère ! Que l’on soit contre la réforme des retraites ou toute autre décision de l’exécutif est bien évidemment légitime. Mais tout ce discours sur le « mépris » que l’on entend actuellement est vraiment hors sujet.

Passions françaises

On s’en fiche que le président nous aime ou nous considère ! La seule chose qui compte –et qui personnellement m’inquiète d’ailleurs – c’est son projet pour la France. Chirac nous aimait, il était éminemment sympathique, et pourtant il n’a rien fait. Et maintenant, nous trépignons sur le mode « s’il ne retire pas son texte, j’arrête de respirer ! » Nous ne voulons pas de l’acclimatation à la mondialisation via l’Union européenne, présentée comme la seule politique possible ? Nous ne sommes pas de vulgaires Hollandais pour travailler jusqu’à 67 ans ? Fort bien. Inventons une voie française, mais elle ne naîtra pas du merveilleux mouvement social actuel me semble-t-il. En attendant, on joue à la Révolution, mais en réalité la vraie passion française, c’est le statu quo.

Elisabeth Lévy, crypto-macroniste?

Ai-je pour autant trouvé le président convaincant ? Non, mais il a fait tout ce qu’on attendait de lui. Il nous a rassurés. Il nous a dit qu’il nous aimait. Qu’il nous avait compris. Ces conseillers lui avaient dit : « pas d’arrogance » ! Et il n’a donc pas employé de mots bizarres comme « croquignolet ». Il a dit qu’il savait que les Français ne voulaient pas de sa réforme, qu’il savait que nous étions en colère. Il a dit qu’il avait compris qu’on voulait plus de sens au travail (en fait, on veut surtout des vacances !). La réforme, c’est dur mais c’est pour notre bien. D’ailleurs, l’avenir radieux c’est pour demain. Dans 100 jours, très précisément.

Nous avons ensuite eu droit à un catalogue de promesses usées. Les élèves apprendront à l’école, la Justice aura des moyens, mille usines s’épanouiront et la bureaucratie s’allègera. On en finira avec l’immigration clandestine et la fraude sociale, et on relancera l’intégration… Mieux, en prime, j’ai appris que nous allions inventer l’industrie écolo et l’intelligence artificielle qui rase gratis. Pourquoi ? Parce qu’on est champions du monde et qu’on a le meilleur Papa du monde !

Dommage, parce qu’au début de son intervention, Emmanuel Macron avait commencé par effleurer la vérité, en déclarant que l’indépendance cela ne se décrète pas, cela se conquiert. Pour les Français, toute réforme est une régression. Oui, parce qu’après 40 ans au-dessus de nos moyens, toute réforme est forcément une facture à payer. Sauf que ce n’est pas la réforme qui entraîne l’appauvrissement, c’est l’appauvrissement qui impose la réforme. Et c’est effectivement le prix du retour à l’indépendance. Emmanuel Macron devrait promettre du sang, de la sueur et des larmes, mais nous sommes au moins d’accord là-dessus: cette vérité, personne ne veut l’entendre.

