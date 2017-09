Derrière les postures tribunitiennes, une lecture complète de la prise de parole de Donald Trump suffit à relever les arrière-pensées et à nuancer les invectives de la nouvelle diplomatie américaine. Pour garder une crédibilité auprès de ses protectorats d’Extrême-Orient, l’Amérique doit se tenir prête à déclencher le feu nucléaire si Pyongyang s’aventurait à bombarder Séoul. L’hôte de la Maison-Blanche pense rassurer la Corée du Sud autant que ses électeurs de l’Iowa avec un discours boursouflé à la testostérone.

Pas de conflit nucléaire intercontinental

En réalité, la menace de riposte est prolongée d’une passe à l’aile délicatement adressée au Conseil de sécurité de l’ONU où siègent la Russie et la Chine, les alliés historiques de la Corée du Nord. Trump les conjure de faire pression sur Pyongyang à moins de faire un malheur. Entre les lignes, il leur fait aussi comprendre que les États-Unis ne risqueront pas un conflit nucléaire intercontinental avec la Russie et la Chine sur la question coréenne. Raser la Corée en représailles peut-être, mais à condition que cela n’entraîne pas l’élargissement du conflit au sol américain. En reportant la responsabilité diplomatique vers l’ONU et indirectement vers la Chine et la Russie, Trump cherche vainement à éviter une nouvelle et probable humiliation. Laquelle est au rendez-vous du prochain tir balistique du régime nord-coréen, faute de réaction militaire de Washington. Il n’y aura pas de frappes préventives parce que les Sud-Coréens en paieraient immédiatement le prix. Tout le monde aura alors oublié les cris de guerre du 19 septembre 2017.

Truman is back!