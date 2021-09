Nirvana et le caprice de bébé de Spencer Elden

Spencer Elden, qui poursuit en justice les anciens membres du groupe à cause de la photo de l’album “Nevermind”, dit que sa requête n’a rien à voir avec une histoire d’argent. Il s’estime victime de pédopornographie…

En 1991, l’Occident découvrait Nirvana. Sur les riffs corrosifs de Smell Likes Teen Spirit, moult adolescents pubères ou boutonneux se défoulaient en dansant le pogo [1]. Petit groupe de seconde zone de Seattle, Nirvana accédait alors à la postérité. Avec Kurt Cobain, une idole était née.

Parallèlement à ses couplets, le beau blond écorché mène une vie de rock star endiablée. Sur fond d’alcool et d’héroïne, il défraie alors régulièrement la chronique pour ses prises de bec avec Courtney Love ou pour ses séjours en cure de désintoxication. Le 8 avril 1994, le corps de Kurt Cobain est retrouvé inerte dans sa maison à Seattle, la thèse du suicide d’une balle dans la tête trois jours plus tôt est privilégiée.

Mort à 27 ans, Kurt Cobain devient une légende.

« Travailleur sexuel avec pénis explicitement affiché »

Quand en septembre 1991, l’album Nevermind sort Nirvana de l’ombre, Spencer Elden a sept mois. Quatre mois auparavant, ses parents autorisaient le photographe du label Geffen Records à prendre leur fils en photo pour illustrer la pochette de l’album moyennant 200 dollars. Très vite, l’image du bébé de trois mois devient célèbre. Des années après, il semble que Kurt Cobain lui-même soit resté ébloui par cette photo, et qu’il ait même suggéré à Courtney, alors sa dulcinée, d’inviter l’ancien bébé à dîner pour l’en remercier. Paroles d’alcoolique ? Nous ne le saurons jamais, Kurt nous a quittés avant. Aujourd’hui âgé de trente ans, Spencer Elden a porté plainte pour pédopornographie à l’encontre de la pochette de l’album Nevermind le 24 août dernier. « C’est une photo hypersexualisée. Il s’agit clairement de pornographie infantile », a commenté Maggie Mabie, son avocate. « Kurt Cobain a choisi l’image représentant Spencer comme un travailleur sexuel en train de saisir un billet d’un dollar qui est suspendu à un hameçon devant son corps nu avec son pénis explicitement affiché », a souligné le communiqué de la défense transmis au Tribunal Central de la Californie.

Une opération très rentable…

Spencer Elden serait-il en pleine crise de la quarantaine ? En 2016, il posait en short de bain dans une eau bleu turquoise, reprenant plus ou moins sa pose de bébé pour fêter les 25 ans de la pochette. « C’est cool mais étrange de faire partie de quelque chose si important dont je ne me rappelle même pas », commentait-il alors au New-York Post. Dans le même entretien, il affirmait alors préférer Les Clash à Nirvana, une confession cocasse au vu de son expression et de sa coupe de cheveux, qui rappellent étrangement celles d’un certain Kurt Cobain. Désormais, il réclame 150 000 dollars à pas moins de quinze accusés, parmi lesquels la belle Courtney, l’ancien batteur Dave Grohl, l’ancien bassiste Krist Novoselic, le photographe Kirk Weddle ou le directeur artistique Robert Fisher. Autant dire que Spencer Elden, qui posait déjà bébé derrière un billet de un dollar ne chôme pas. Outre ses démêlés judiciaires, il pose comme mannequin et fait des toiles de peinture qu’il expose sur son site internet. Sans doute est-ce donc par manque de temps qu’il n’a pas répondu à notre sollicitation il y a une semaine.

… Et un bébé très destroy

« Pour s’assurer que la pochette de l’album déclencherait une réponse sexuelle viscérale du spectateur, [le photographe] Weddle a activé le” réflexe nauséeux “de Spencer avant de le jeter sous l’eau dans des poses mettant l’accent sur les parties génitales exposées de Spencer », souligne le communiqué de la défense.

Les adolescents pubères qui se déhanchaient au son de Nirvana dans les années 1990 étaient des pédophiles sans même le savoir ? Sacré Spencer…

Face à l’assaut judiciaire lancé par l’enfant roi, le bassiste Krist Novoselic a choisi de répondre par l’humour. Sur son compte Instragram, le solide quinquagénaire désormais reconverti en politique a proposé une photo où ne figure plus que le billet vert de un dollar. Un vide qui symbolise la fonction irremplaçable du bébé Elden dans le succès de Nevermind. Cela suffira-t-il à faire entendre raison au bébé rock star? Encouragé par le nihilisme de la « cancel culture », celui-ci devrait plutôt pousser son caprice jusqu’au bout.

Plus destroy que Spencer, tu meurs.

[1] Pogo (n m) : Le Larousse définit le pogo comme un «style de danse issu du mouvement punk qui consiste à sauter dans tous les sens en essayant de bousculer les autres participants. »