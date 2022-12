Ne dites pas à ma mère que je suis à Sciences Po, elle pense que j’apprends le tango

A la faveur d’une querelle plus ou moins picrocholine, la France laborieuse apprenait que le tango était « enseigné » à Sciences Po Paris. Ce qui ne semble étonner personne.

Sciences Po Paris, c’est comme La Samaritaine

On y trouve de tout. Et, comme au Congrès de Vienne en 1815, on danse. Et pas que le tango. La salsa cubaine et portoricaine et le rock aussi. Et on pratique des sports de l’esprit comme le bridge. Et des sports de combat comme le jiu-jitsu ou le krav maga. Et on peut s’initier à l’œnologie, à la peinture, à la sophrologie et au taï-chi-chuan. Entre pair-e-s, entre gens de bonne compagnie.

A Sciences Po Paris, la scolarité est facturée jusqu’à 13 190 € le bachelor et 18 260 € le master. Avec un petit supplément pour la session de dix séances de tango : 25 € d’inscription à verser à la « responsable de la culture, des sports et du bien-être étudiant ».

Pas que pour le fun

On ne sait pas si le niveau atteint en fin de scolarité permet de postuler à DASL (Danse Avec Les Stars). Mais, cette « matière » compte pour la note finale. A Sciences Po, un semestre d’enseignement est validé par 30 crédits. « Chacune des activités sportives de loisirs ou de sport-santé optionnelles permet d’obtenir un crédit ECTS (European Credits Transfert System), dans la limite de deux crédits par semestre et sous réserve d’assiduité (maximum deux absences) ». Le diplôme IEP Paris est donc à 3,33 % tango.

Allô Papa Tango Charlie

Découvrir le sens du bal. Tourner à l’inverse des aiguilles d’une montre. Eviter les collisions. S’abstenir de couper la piste. L’apprentissage du tango est essentiel pour les élèves de Sciences Po. Les problèmes de followage et de leadage doivent donc être réglés au plus vite. 2022 ne peut pas être la dernière année du tango à Sciences Po Paris.

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email