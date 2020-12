À Conflans-Saint-Honorine, un jeune islamiste a décapité un enseignant pour avoir montré une caricature du prophète Mahomet à ses élèves. À Molenbeek, les mêmes faits ont valu à un enseignant d’être écarté par l’autorité dite compétente. Aujourd’hui, alors qu’il avait introduit une demande en annulation de cette décision au Conseil d’État, il est réintégré dans ses fonctions. Tout est bien qui finit bien ? Peut-être pas.

Suite à la décapitation de Samuel Paty, ce professeur de philosophie et de citoyenneté à l’école primaire communale Aux sources du Gai Savoir, située à Molenbeek(1), avait préparé pour le 22 octobre une leçon sur la liberté d’expression. Cette leçon, destinée aux élèves de 5è et 6è années primaire – équivalents respectifs du CM2 et de la 6è françaises – a suscité bien des questions, et les élèves de 5è ont demandé à voir le dessin à l’origine du drame, que leur enseignant leur a alors montré. Mal lui en a pris.

Dès le lendemain, le directeur de l’école fait savoir à A.D., le professeur en question, qu’il est attendu le lundi 26 à l’administration communale, où la directrice du département Éducation lui signifie son écartement, qui est confirmé dès le lendemain par la bourgmestre socialiste Catherine Moureaux, en charge notamment de l’instruction publique.

Une décision excessive

Voilà donc A.D. écarté sur-le-champ de ses fonctions. Or, légalement, une telle mesure de suspension préventive ne peut être prise que si le membre du personnel s’est rendu coupable d’une « faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école.»(2) Et elle constitue dès lors nécessairement une première étape avant sanction !

La mesure prise par l’administration communale de Molenbeek est donc non seulement excessive, mais encore contraire aux procédures légales. En effet, c’est normalement le collège communal qui aurait dû décider de l’écartement de l’enseignant, préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire qui aurait justifié la suspension préventive.

La bourgmestre a justifié la mesure par le caractère obscène de la caricature incriminée, assurant que le fait que ce soit le prophète Mahomet qui soit représenté n’est pour rien dans sa décision. Ce dont il est évidemment permis de douter…

C’est sur cette base que l’avocat de l’enseignant a annoncé récemment introduire une requête en annulation devant le Conseil d’État, arguant que le Collège aurait dû non seulement décider lui-même de l’écartement de l’enseignant, mais aussi, et par conséquent, refuser d