« Mickey 17 » de Bong Joon Ho: un chef d’œuvre

Bong Joon Ho revient avec Mickey 17, une fable de science-fiction où Robert Pattinson affronte ses propres clones sous l’emprise d’un leader populiste glaçant incarné par Mark Ruffalo. Une œuvre sombre et politique, dans la lignée du cinéma visionnaire du réalisateur de Parasite.

Bien sûr, vous vous rappelez Parasite (2019). Mais vous souvenez-vous de cet objet déjà post-apocalyptique qu’était Snowpiercer (2013) ? Bong Joon Ho a déjà flirté avec la science-fiction — et comme chacun sait, c’est un genre qui sert essentiellement à parler du présent.

Parasite a triomphé à Cannes et aux Oscars parce qu’il évoquait les relations sociales de la Corée natale du réalisateur, et, au-delà, les relations monstrueuses entre classes sociales. Mickey 17, premier film à capitaux américains de Bong, évoque prioritairement ces démagogues monstrueux que l’Amérique engendre et exporte.

C’est encore le site Polygon qui en parle le mieux : « Mickey 17 [is] perhaps Bong’s most thinly veiled political analogy yet. The movie’s villain, the opportunistic leader Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), is a distinctly Trump-like figure whose dangerous associations with religious zealotry and white nationalism are mere avenues to earn political credibility among his base. » Ruffalo (acteur prodigieux déjà fort apprécié dans Blackwater) est un composite de Trump, dont il a la mèche, additionné d’Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos et autres illuminés du post-humanisme. Un cauchemar fait homme, sans cesse suivi par un réalisateur qui filme ses moindres faits et gestes, et accablé d’une épouse (Toni Collette, magistralement inhumaine) qui lui souffle à l’oreille les bonnes décisions à prendre.

Le héros est interprété par Robert Pattinson. Si en 2012 Bel-Ami m’avait moyennement convaincu — le rôle-titre était la seule faiblesse dans le casting magnifique de cette reconstitution au plus près du roman —, il m’avait impressionné dans The Lighthouse (2019), splendeur baroque en noir et blanc où il donnait la réplique à Willem Dafoe, qui lui n’a plus rien à prouver. Il est ici impeccable — d’autant qu’il se donne la réplique à lui-même, puisque cette histoire d’« expendables », clones de soi-même régénéré après chaque mort du sujet, avec une mémoire soigneusement conservée, se double d’un récit de « multiples », puisqu’on a produit une nouvelle version alors que la précédente (la 17 — 16 sont déjà morts, et salement) était encore en vie, sur une planète franchement hostile où le politicien mégalomane envisage de faire repartir l’humanité de zéro.

Le film lorgne vers ses grands prédécesseurs. Il a la force d’Alien 1 & 2, des éléments sont empruntés à Blade Runner, la vilaine (mais sympathique) bestiole qui vit sur la planète glacée arrive tout droit de…

