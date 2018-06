Après celui de Nadia Daam, voilà un autre livre pour la plage : Si souvent éloignée de vous de Marlène Schiappa. Dès qu’elle s’est retrouvée dans le train, la secrétaire d’Etat a pris la plume pour écrire à ses deux filles. Digne des lettres de Madame de Sévigné à sa fille.

Quand elle n’est pas occupée à flagorner celui que ses filles comparent à Jésus (Emmanuel Macron, ce « président qui tient des engagements que lui seul a eu l’intelligence et la clairvoyance de prendre »), la secrétaire d’Etat à « l’Egalité entre les femmes et les hommes » lève le voile sur son éreintant travail.

Un livre niais

Je n’étais certes pas dans la cible « marketing » du livre de la sous-ministre… Mais je n’ai pas pu résister et l’ai dévoré. « Ce livre n’est pas une communication gouvernementale ni un bilan d’action politique », prévient-elle. Faire un livre politique quand on est soi même au gouvernement ? « Ancien monde » ! Il ne faudrait pas non plus nous prendre pour des perdreaux de l’année… La quatrième de couverture est grandiloquente : « Aux confins de l’intime et du politique, ce récit à la fois exceptionnel et universel nous dévoile le cœur d’une mère au service du gouvernement à l’heure où la parole des femmes se libère dans le monde entier ».

Dès la première page, deux marques de shampooing sont citées. J’aurais dû y voir un signe… et savoir à quoi m’attendre. Marlène Schiappa n’est pas la première à penser que sa vie de famille puisse avoir de l’intérêt, mais la niaiserie du livre a dépassé mes espérances ! Elle rêve qu’on s’intéresse à sa famille, et, à travers ses filles, à elle-même. Il est normal que les citoyens s’intéressent à la vie privée des hommes et femmes de pouvoir. Mais Marlène n’est pas ni Brigitte ni Carla.

Entre vie politique et éducation des filles