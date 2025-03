Une professeure à l’université de Téhéran fait lire à certains de ses étudiants des livres occidentaux interdits par le régime, afin de montrer son opposition au radicalisme iranien.

Avec Les Citronniers, La Fiancée syrienne ou encore La Visite de la fanfare, le réalisateur, scénariste et producteur israélien Eran Riklis a déjà donné toute la mesure de son talent. Observateur acide et sans concessions des sociétés qui l’environnent, il s’attaque cette fois à l’Iran et à son évolution mortifère depuis l’arrivée au pouvoir de l’intégrisme religieux. Il le fait avec un film au titre programme : Lire Lolita à Téhéran. Soit l’histoire vraie d’une enseignante iranienne revenue d’exil en 1978 et qui, jusqu’en 1997, a tenté de vivre et de travailler sous le régime des mollahs, avant un nouvel exil. Le film suit habilement la structure narrative du livre dont il s’inspire à travers les activités dissidentes et souterraines d’un « club de lecture » féminin bien décidé à braver les interdits d’une censure criminelle. Incarnée à la perfection par l’actrice iranienne Golshifteh Farahani (elle-même exilée à Paris depuis 2008), cette héroïne moderne est la plus vibrante des réponses à l’obscurantisme.