Les yeux de sa mère

Une mère japonaise impose une opération à sa fille de neuf ans pour la rendre plus jolie, la filme et poste la vidéo de l’opération en ligne.

La mode des interventions chirurgicales sur des enfants qui n’ont rien à voir avec leur santé physique ne cesse de progresser et les inquiétudes qu’elle suscite aussi. Nos confrères du média numérique Vice viennent de signaler le cas d’une petite Japonaise de 9 ans qui, à l’instigation de sa maman, a subi une première intervention chirurgicale pour corriger les paupières tombantes afin qu’elle soit « plus jolie » [1]. La blépharoplastie dans sa version dite « asiatique » consiste à ouvrir les yeux par la création d’une paupière supérieure munie d’un pli. Les yeux asiatiques, qu’on appelle « monolides », sont généralement à paupière unique. Le nombre de ces interventions explose : en 2020, 64 % de toutes les interventions chirurgicales au Japon étaient des blépharoplasties. La mère, qui s’est fait opérer à 18 ans déclare : « Je n’ai jamais trouvé jolie une fille avec des monolides ». La législation nippone n’interdisant pas aux mineurs de se faire opérer, sous condition d’un accord parental, la mère a pu convaincre sa fille de passer sous le bistouri pour être plus conforme à son idéal de beauté. Ce dernier relève moins d’une fascination pour les femmes occidentales que de l’esthétique kawaï, un terme désignant ce qui est « mignon » et « enfantin ». Le pire, c’est que la mère a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo de l’intervention, au cours de laquelle on voit sa fille subir une crise de panique et pleurer car l’anesthésie locale n’a pas fait effet. La petite explique avec des airs de perroquet qui a bien appris sa leçon pourquoi elle a désiré se faire opérer, ayant recours à des arguments – sur la douleur nécessaire pour être belle – inimaginables pour une fillette. Si Dieu a créé l’homme à son image, trop de parents veulent recréer leurs enfants à la leur.

