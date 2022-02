Les toqués de TikTok

Une TikTokeuse américaine fait actuellement un tabac sur la plateforme chinoise, en prétendant démonter les thèses de l’histoire universitaire. Mais est-ce une opération de sabotage historique, ou une série de canulars? À l’ère du wokisme, il devient difficile de faire la distinction entre les deux.

Avec 95000 abonnés et 1,7 million de « likes », une influenceuse connue pour réaliser de courtes vidéos sur l’histoire, mises en ligne sur la plate-forme chinoise TikTok, a suscité la controverse et irrité bon nombre d’historiens en affirmant que la Rome antique, telle qu’elle nous est enseignée aujourd’hui, n’a jamais existé.

Le 16 novembre 2021, @momllenial, qui prétend avoir commencé un diplôme en anthropologie, archéologie et histoire qu’elle n’a jamais terminé, a posté une vidéo de trois minutes sous le titre, « La « Rome antique » n’est pas réelle ».

Son succès, fulgurant, a généré des réponses indignées auxquelles elle a pris le soin de répondre avec un aplomb aussi hilarant que désarmant. Selon elle, tout ce que nous avons appris à l’école n’est que « le fruit de l’imagination de l’inquisition espagnole », pendant qu’il n’existe aucun « document romain ou certifié comme tel » apportant la preuve de l’existence de l’empire romain. Le mur d’Hadrien ? « Une route qui n’a jamais été une vraie construction » rétorque cette historienne 2.0. Elle prétend qu’il y a des « lacunes énormes dans les archives archéologiques et que seule la Grèce a été un acteur puissant d’une période comprise entre le IVème et second siècle avant Jésus-Christ ». Adoptant une posture apparemment conspirationniste, elle affirme que l’invention de la Rome antique est le résultat d’un complot de l’Église catholique. Assez brouillonne pourtant dans ses réflexions, elle reconnaît enfin que Rome a bien été un empire, mais d’ordre « culturel et économique », comme celui de Disney…

Bien que certains internautes semblent approuver son travail, les réactions critiques n’ont pas tardé : la TikTokeuse est ainsi accusée d’agir comme un « vulgaire troll », d’avancer des sources plus que douteuses ou de faire du « wokisme » historique. Maxwell T. Paule, professeur d’études anciennes à l’Earlham College, situé dans l’état de l’Indiana, dont le compte TikTok est suivi par presque 150000 personnes et a engrangé 3,7 millions de « likes », a décidé de démonter la thèse de @momllenial en produisant des preuves irréfutables de l’existence de Rome, notamment un document écrit en latin mais dont elle prétend que c’est du grec. Tout en la qualifiant de « théoricienne du complot ».

@momllenial a fait une spécialité de ce genre de vidéo. En juin 2021, elle en a posté une autre où elle remettait en cause le « genre » d’Alexandre le Grand qui serait, selon elle, une femme et non un homme. Dans une autre, publiée fin octobre, elle a suggéré que le nom « Jésus-Christ » veut dire « guérisseur de clitoris ». Cette vidéo a quand même fait l’objet de presque 45000 « likes ».

@momllenial est-elle sérieuse ou s’agit-il d’une série de canulars ? Jusqu’en 2014, la même personne, a publié des articles traitant de la science-fiction ou des passe-temps sur le site du média numérique américain, Buzzfeed, sous le nom de Donna Dickens. Dans ses vidéos actuelles consacrées prétendument à l’histoire, elle se met en scène avec un maquillage fantaisiste de petite fille qui assiste à une fête d’anniversaire. Pas de quoi renforcer des prétentions de chercheuse universitaire… Ce qui semble la motiver, c’est surtout le désir d’attirer l’attention, et on ne peut pas nier qu’elle a réussi.

S’il y a un problème, c’est d’abord que le chemin de la célébrité passe aujourd’hui par ce qu’on peut appeler la « fake history » (comme il y a les « fake news ») ; et ensuite, que les utilisateurs de TikTok, qui sont majoritairement des jeunes, consomment de telles fariboles au risque un jour de ne plus savoir distinguer entre le vrai et le faux.