Les Républicains veulent être de droite!

Après avoir subi un échec cuisant aux présidentielles, Les Républicains ont bien l’intention de rappeler, avec les élections législatives qui se profilent, qu’ils sont une force politique majeure. C’est en tout cas le souhait qu’a formulé le président du parti, Christian Jacob, lors d’un entretien accordé au quotidien régional Ouest France lundi…

Ici s’impose une vieille chanson paillarde accommodée à la sauce d’aujourd’hui. “Non, non les républicains ne sont pas morts. Non, non Les Républicains ne sont pas morts. Car ils bandent encore. Car ils bandent encore”.

Et pour rester dans cette tonalité un peu grivoise, constatons qu’il y a chez Les Républicains des hommes, des vrais, des qui en ont… Ils avaient à leur tête Christian Jacob, un personnage sympathique qui n’aurait pas fait de mal à une mouche. Ses fonctions prendront fin après les élections.

Il a lucidement reconnu la responsabilité qu’il avait dans la cinglante défaite de Valérie Pécresse.

Avec lui, avec elle, avec d’autres, Les Républicains avaient revêtu une peau de lapin centriste. Or dans ce genre il y avait déjà François Bayrou et surtout Emmanuel Macron, excellent dans cette partition.

La gauche est morte, bouffée par l’extrême gauche mélenchoniste. La droite a laissé de nombreuses plumes à l’extrême droite : Rassemblement National, Reconquête. Mais elle en a eu marre de se faire plumer et elle tenait à montrer qu’elle bandait encore.

En effet, la liste des prétendants pour succéder à Christian Jacob ne laisse aucun doute sur ce sursaut viril : Laurent Wauquiez, Eric Ciotti, Bruno Retailleau, David Lisnard…

Tous orientés, voire très orientés, à droite. L’un d’eux va être élu et on se demande si Xavier Bertrand et Valérie Pécresse vont à nouveau rendre leur carte du parti…

