On ne va pas finir 2018 sans dire adieu à Leonard Bernstein (1918-1990) – Lenny pour les intimes, autant dire tout le monde, ce qui le flattait au début et l’horripilait à la fin.

Bernstein avait quatre métiers : compositeur, chef d’orchestre, pédagogue et people. Compositeur faisait déjà quatre métiers : fournisseur de ballets dès Fancy Free en 1944 ; maître du musical et père en 1957 d’un miracle nommé West Side Story ; symphoniste sérieux, et trousseur d’opéras (laborieux mais Candide, fiasco en 195