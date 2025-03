Le Petit Pape n’en loupe pas une!

« Pie 3,14 », minuscule ecclésiastique, roi des catholiques, personnage créé par le facétieux Boucq, revient pour ses deuxièmes aventures. Cette fois, il doit carrément sauver la terre. Hilarant !

On ne s’en lasse / passe pas ! Pie 3,14, pape haut comme trois pommes, nous comble à nouveau, grâce à ses fendantes pérégrinations. Scénariste et dessinateur, Boucq propose un deuxième (pas un second, car prions pour qu’il y en arrive un troisième) tome, mystérieusement intitulé Le Petit Pape Pie 3,14 arrondit les angles. Il est craquant, le chef suprême des catholiques avec ses vieux airs de Tintin et de Jean-Paul Sartre. De plus, il détient un caractère attachant : toujours prêt à aider les autres (il est vrai que c’est sa mission première), généreux, altruiste, enjoué, positif ; le souci c’est, qu’en voulant bien faire, il n’en loupe pas une ; il accumule les bourdes. Son entourage s’en émeut, et, parfois, se décourage dans le plus grand respect, of course ; fonction oblige !

Grossesses cubiques

Parmi ce dernier, Monseigneur Gontrand qui le suit partout et prend soin de lui. C’est une manière de Milou au look de bouledogue US ; un look à la Michel Constantin, immense, oreilles paraboliques, tout en muscles. Faut-il préciser que le duo fait mouche ? Les cardinaux, gras, et rubiconds, les contemplent, tantôt impassibles, tantôt amusés. Cette fois, Pie 3,14 doit sauver le monde, enfin, la terre, notre Terre qui est en train de devenir cubique. Ce n’est pas tout : le carré envahit tout ; les racines des pissenlits sont des racines carrées ; à la pouponnière du Vatican, ça ne va pas fort non plus : les dames enceintes développent, non pas des ventres ronds, mais des grossesses cubiques.

Il faut réagir vite ; sa sainteté doit arrondir les angles de la terre. Un satellite à l’œil très maçonnique, est utilisé pour surveiller le globe. Les cardinaux ramènent de leur expédition, des racines carrées de pissenlits ; il faut faire appel aux sœurs tricoteuses de la Rédemption pour tenter de s’en débarrasser. Ce ne sera pas une mince affaire.

Cet album est fendard ; quand il est terminé, Boucq nous rend chèvre. À quand le troisième tome ?

Le Petit Pape Pie 3,14 arrondit les angles ; Boucq ; Fluide glacial ; 56 p.