Alphonse défonce le chômage

Découvrez les aventures d’Alphonse, un chômeur « convaincu » et extrêmement maladroit, qui tente tant bien que mal de trouver un travail, du plus farfelu au moins commun.

Alphonse, une bande dessinée hilarante et déjantée, du scénariste Philippe Pelaez et du dessinateur Pascal Valdés, raconte les aventures du héros éponyme, chômeur invétéré, ouvert à des emplois improbables… Alphonse, avec sa bonne tronche de looser, est au chômage depuis des années. Il commence à s’impatienter ; ses proches aussi. On lui a dit qu’il suffisait de traverser la rue pour trouver du boulot. Alors, depuis, il épluche les petites annonces, bien décidé à dégotter un taf, quel qu’il soit. Même le plus singulier, voire le plus improbable.

Renifleur d’aisselles

Ce n’est pas triste ! Le voilà qu’il devient faiseur de file d’attente, nettoyeur de scène de crime, renifleur d’aisselles (oui, vous avez bien lu ; il est employé par une marque de sticks de déodorant qu’il teste en flairant le dessous des bras de sportifs en sueur ! Répugnant !), branleur de dindons (« (…) ce sont des animaux qui ont un taux de reproduction très faible et dont la semence est très précieuse. Il faut… ben il faut les aider, quoi ! »), sexeur de poussins (« C’est simple : les mâles dans le bac de droite, et les femelles dans celui de gauche »), thanatopracteur, enseignant d’anglais à de dangereux criminels, etc.

À lire aussi : Campagne à la découpe

Il essaie, essaie encore, mais à chaque fois ça ne marche pas ; il perd toutes ses places étonnantes, fascinantes, merveilleuses. Il faut avouer qu’il est nécessaire d’avoir le cœur bien accroché. De plus, Alphonse picole (il se gâche la santé aux anis) ; il est fichtrement maladroit et bigrement malchanceux.

Le dessinateur Pascal Valdes, « Alphonse » © D.R. Le scénariste Philippe Pelaez © D.R.

Quand il branle les dindons, il finit dans l’étable avec le taureau qui se met à le poursuivre. Quand il détermine le sexe des poussins, il est tellement absorbé par sa tâche, qu’il éclate les pauvres bestioles contre le mur. Lorsqu’il s’initie aux robots et à l’IA, il prend tellement la tête des machines avec des questions à la noix, que celles-ci se mettent à chauffer et un terrible incendie se produit dans l’usine.

Sacré Alphonse ! Il est marrant, touchant, désarmant. Une manière de Mr Bean. A noter que si le scénariste Philippe Pelaez déborde d’expérience (il est l’auteur de nombreux albums chez Bamboo, Dargaud et Fluide Glacial), le dessinateur Pascal Valdés dessine là sa première bande dessinée. Et le tout est très réussi. On rigole, oui, fort souvent, mais on réfléchit aussi sur le cynisme assez pourri du monde de l’entreprise dans le système capitaliste. Merci Alphonse !

Alphonse, Pascal Valdés et Philippe Pelaez ; Fluide Glacial ; 56 p.