Le Festival de Cannes, ce conclave de l’anti-trumpisme

Sonné par le retour de Trump aux manettes du pouvoir, Hollywood, ce bastion du parti démocrate, a fait du Festival de Cannes 2025 une tribune internationale pour rameuter et galvaniser les opposants de tous poils au trumpisme.

Dès son ouverture le 13 mai, le ton a été donné par le maître de cérémonie, l’acteur français Laurent Lafitte : « À l’heure où le climat, l’équité, le féminisme, les LGBTQIA+, les migrants, le racisme ne sont plus seulement des sujets de films, mais les mots interdits par l’administration de la première puissance mondiale, nous avons le devoir de nous demander quelle sera notre prise de parole et si nous en aurons le courage », a-t-il déclaré[1].

Prends garde à toi, vilain Trump !

Dans son sillage, l’ennemi déclaré de Trump, l’acteur Robert De Niro, 81 ans, récipiendaire cette année de la Palme d’or d’honneur pour sa longue carrière, a surenchéri, en qualifiant, dans une diatribe acerbe, le président américain de « président philistin », l’accusant d’inculture. « Les arts sont démocratiques, l’art est inclusif et rassemble les gens (…). L’art recherche la vérité. L’art embrasse la diversité, et c’est pourquoi l’art est une menace (…) C’est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes ». De Niro, soutien de longue date du parti démocrate, a alors déclaré : « Il est temps pour tous ceux qui se soucient de la liberté de s’organiser, de protester et, lorsqu’il y a des élections, bien sûr, de voter. Votez ! », avant d’ajouter : « Nous montrons notre force et notre engagement en célébrant l’art dans ce festival glorieux. Liberté, Égalité, Fraternité !»[2].

À lire aussi, Didier Desrimais : Les ravages du wokisme, d’Ali Baddou au festival de Cannes

Il y a eu aussi Bono, le chanteur de U2, accompagné de Sean Penn, posant sur le tapis rouge du Palais des festivals avec des militaires ukrainiens et rappelant à la presse que le festival avait été créé en 1939 « dans le but de combattre le fascisme ». L’acteur chilien Pedro Pascal, défenseur du transgenrisme, pour sa part, a dénoncé publiquement la politique migratoire de Trump, tandis que le réalisateur et ancien ministre de la Culture haïtien Raoul Peck a vociféré contre les attaques de Trump contre la démocratie[3].

Voight, Stallone et Mel Gibson avec Trump

En filigrane, les préoccupations d’Hollywood sont d’ordre pécunier, Trump ayant annoncé le doublement des droits de douane sur les films tournés à l’étranger et ce, afin de relever l’industrie cinématographique américaine qui menace de sombrer. Elles sont aussi liées à la détermination du président américain d’en finir avec les monstrueuses dérives d’un système devenu trop puissant, comme l’a montré le procès du rappeur PDiddy, jugé pour « trafic sexuel, racket et transport d’êtres humains en vue de la prostitution »[4]. Trump a nommé pour ce faire trois « ambassadeurs » à Hollywood : les acteurs John Voight (le père d’Angelina Jolie), Sylvester Stallone et Mel Gibson, en vue de nettoyer les écuries d’Augias.

[1] https://x.com/francetvcinema/status/1922343760484065283

[2] https://edition.cnn.com/2025/05/14/entertainment/robert-de-niro-trump-cannes-speech-scli-intl

[3] https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20250519-festival-de-cannes-une-premi%C3%A8re-semaine-tr%C3%A8s-politique

[4] https://fr.news.yahoo.com/l-ancien-assistant-p-diddy-160547022.html