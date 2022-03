Laura Kasischke: de l’air partout

Le poème du dimanche

Quand on lit Mariées rebelles, on comprend enfin pourquoi la grande Laura Kasischke dit qu’elle a toujours voulu être d’abord reconnue pour sa poésie. Et pourtant, ses romans comme, par exemple, En un monde parfait ou Sa vie devant elle, hantent encore les lecteurs qui ont eu la chance de rencontrer les livres de cette grande autrice américaine qui ne cesse de surprendre par un univers qui n’appartient qu’à elle.

Disons, pour aller vite, qu’on retrouve dans sa poésie le même art de la précision et de l’émotion, de l’inquiétude et de l’étrangeté nichées au coeur du quotidien. La cruauté, la beauté et un lyrisme presque sauvage ajoutent une note proprement américaine à son univers parfaitement rendus par la traduction de Céline Leroy.

“Quand ce sera terminé je dirai,

Il y a eu de belles nuits.

Certaines ont le même goût

qu’a eu ma vie toute entière.

Comme cette nuit d’août

où un voisin m’a payée

Pour danser sur sa table de pique-nique.

La Voie Lactée comme une trainée

de fumée dans le ciel.

Moi, la bouche ouverte, de l’air

partout

et son visage éclairé et flottant

sur l’étoile d’une cigarette.

J’avais dix ans et jusqu’à maintenant

je ne me rendais pas compte

que j’étais nue.”



Laura Kasischke, “Perte de vitesse.” in Mariées Rebelles. (Editions Page à Page)

En un monde parfait Price: 8,20 € 18 used & new available from 3,00 €

Mariées rebelles Price: 7,50 € 16 used & new available from 4,12 €

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email