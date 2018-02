À Romainville, une poignée de profs de grec et de latin se sont mis en tête d’enseigner les humanités classiques hors des murs de l’école. Et bien sûr, ça marche !

Romainville. Cité Marcel-Cachin, au nom du directeur de l’Humanité pendant quarante ans (1918-1958). Mail Henriette-Pizzoli, rue Albert-Giry (deux élus locaux de gauche, membres de la Résistance). Rue de la Résistance, bien sûr. Rue de la République. Rue Pierre-Curie. Rues Jean-Jaurès, Anatole-France, Émile-Zola. Aucun doute : à l’instar de nombre de communes de la ceinture rouge, nous sommes bien dans un vieux fief du parti communiste dont le maire actuel, Corinne Valls, a été membre avant de rompre avec lui, sur fond de désaccord sur « la gestion des projets de la ville », et de s’engager dans le Mouvement de la gauche citoyenne de Seine Saint-Denis.

Sentiment d’une familiarité ancienne pour qui a grandi dans une banlieue rouge, entre une station de bus Ambroise-Croizat et l’inévitable place Maurice-Thorez. Et impression contemporaine d’un « 9-3 » de plus en plus « vert », à en juger par les nombreux hidjabs, barbes et autres khamis aux alentours…

La conquête des âmes

Nuit venteuse et pluvieuse de novembre. L’Espace de « proximité » Marcel-Cachin