La Nuit aux Invalides: une fresque vivante sur l’histoire de France

Le musée de l’Armée accueille du 7 juillet au 26 août le spectacle son et lumière « La Nuit aux Invalides » dans la Cour d’Honneur du bâtiment.

Pour cette 9e édition, le créateur de l’évènement Bruno Seillier a choisi le thème « Napoléon, l’envol de l’Aigle », en hommage au bicentenaire de la mort de l’Empereur. Mais le spectacle retrace autant la vie de l’Empereur que l’histoire des Invalides pour mettre en valeur celle de la France.

Un spectacle technologique

C’est une soirée en plein air où les spectateurs écoutent les murs leur parler de ce qu’ils ont vu et de ce qu’ils ont été. Les dernières technologies de vidéo-mapping projettent sur le bâtiment du XVIIe siècle une succession de thèmes et d’animations qui épousent parfaitement les lignes des fenêtres, des portes et des balustrades.

Jaillissement de couleurs et de décors bigarrés, véritable fantasmagorie lorsque la façade toute entière se décompose en un clavier de piano dont les touches s’enfoncent et remontent au rythme de la musique, tantôt terrifiant lors de la déferlante révolutionnaire et tantôt charmant pendant la Belle époque, le spectacle est un envoutement assuré qui ne saurait laisser quiconque indifférent.

Année Napoléon

Une voix puissante et captivante commente les différentes projections construites autour des trois grandes figures attachées au monument : Louis XIV qui le fit construire par les architectes Libéral Bruant et le grand Jules Hardouin-Mansart, Napoléon dont les cendres y furent solennellement rapatriées à l’initiative du roi Louis-Philippe, et Charles de Gaulle puisque l’hôtel des Invalides accueillit des aviateurs alliés pendant l’Occupation. Cette année donne bien sûr la première place au plus grand général de l’histoire de France dont la…

