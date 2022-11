La Crétin’Academy

Les Tournesols à la tomate, Sandrine Rousseau trouve l’idée intéressante !

Les écolo-radicaux, clowns utiles du capitalisme mondialisé, se permettent à moindres frais les pires outrages. Dernier exemple : le 14 octobre, deux jeunes militantes du nébuleux groupe Just Stop Oil ont maculé de soupe à la tomate le tableau Les Tournesols de Van Gogh (1888), exposé à la Galerie nationale de Londres. Dans une vidéo qui a attiré des millions de vues sur les réseaux sociaux, les activistes se collent au mur au-dessous du chef-d’œuvre, avant que l’une d’entre elles, arborant des cheveux roses et se décrivant par la suite comme « queer », lance : « Qu’est-ce qui vaut le plus, l’art ou la vie ? […] Est-ce que vous vous préoccupez plus de protéger un tableau que de protéger notre planète et ses habitants ? » Cette exhibition de supériorité morale a reçu l’approbation de notre Sandrine Rousseau qui, sur Twitter, a déclaré l’action « hyper intéressante ». Le chef-d’œuvre du peintre hollandais, protégé par une vitre, a été rapidement nettoyé et remis à sa place, mais le cadre a été légèrement endommagé. De telles protestations destructrices se multiplient cette année, visant souvent des œuvres d’art. En juillet, à la même Galerie nationale, deux militants du même groupe se sont collés au cadre d’un chef-d’œuvre de Constable, et deux autres à la copie de la Cène de Léonard de Vinci détenue par l’Académie royale. Derrière toutes ces actions se trouve une organisation américaine, le Climate Emergency Fund (Fonds d’urgence pour le climat), créée en 2019, qui a pour mission de financer des protestations écologiques en Europe et en Amérique. Selon The Guardian, ce fonds a déjà distribué 4 millions de dollars cette année, dont 1,1 million à Just Stop Oil. Parmi ses donateurs les plus généreux se trouve Aileen Getty, petite fille du magnat du pétrole, convertie à la cause des Verts. Une porte-parole de l’organisation a décrit l’assaut contre Van Gogh comme une réussite et un modèle à suivre. Tous les chefs-d’œuvre sont désormais en péril.

A lire aussi: Il est temps, il est grand temps…