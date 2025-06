Absents pour cause d’Aïd?

Vivre-ensemble. Dans la riante bourgade de La Courneuve (93), un directeur d’école affiche la liste des professeurs absents pour cause de fête de l’Aïd (!), puis se voit reprocher de les avoir mis en danger. Le député islamo-gauchiste de la circonscription, le lfiste Aly Diouara se plaint au rectorat et saisit la justice.

Titre du Parisien : « Le directeur affiche le nom des enseignants absents pour l’Aïd ». Le 5 juin, la veille de cette fête musulmane, développe ensuite le quotidien, « le directeur de l’école élémentaire Angela-Davis, à la Courneuve, a apposé sur la devanture de son établissement une affiche manuscrite listant, avec leur nom, les huit enseignants absents le lendemain. Problème : il a indiqué que ces absences étaient liées à un motif religieux. » De plus sous la référence Fête religieuse, figure entre-parenthèses cette drôle de précision : « Débarquement de Normandie en 1944. » Allusion plutôt alambiquée à l’épopée libératrice de la France occupée par les nazis.

Exaspération

On a beau comprendre l’exaspération qui peut gagner parfois les cadres de certains établissements scolaires en butte au climat ambiant qui y règne, on aurait beaucoup de mal à regarder l’initiative de ce directeur comme particulièrement bien venue, habile, intelligente, subtile. On ne voit pas non plus où se nicherait son efficacité par rapport à un objectif qui, d’ailleurs, n’apparaît pas beaucoup plus clair.

En réalité, par cette affiche, pour le moins maladroite, le responsable n’a fait que remettre un jeton dans le bastringue. Aussitôt, la « résistance » s’est mise en ordre de marche, bombardant à l’envi la sphère médiatique de ses éléments de langage habituels. Un vrai florilège, vous dis-je.

Montrant une louable unité, les syndicats du premier degré de Seine-Saint-Denis ont diffusé un communiqué commun pour dénoncer, nous révèle Le Parisien, « une mise en danger de leurs collègues. »

L’ « islamophobie » frappe encore

Et pourquoi seraient-ils mis en danger, ces collègues ? La co-secrétaire départementale du Snuipp-FSU nous éclaire : « On est quand même dans un contexte où l’on voit du terrorisme d’extrême droite, où l’islamophobie est un élément qui revient régulièrement », déclare-t-elle.

Et voilà donc, mine de rien, le terrorisme d’extrême droite institué fléau suprême, voire exclusif, de la nation. Nation, de ce fait en danger. D’ailleurs, chacun est à même de constater, comme moi, que les caniveaux de nos villes, les ruisselets de nos villages ne cessent de charrier à fort régime le sang des victimes de ce terrorisme d’extrême droite… De qui se moque-t-on ?

Puis, dans ce communiqué, nous apprend encore Le Parisien, l’intersyndicale, à propos de la mention « Débarquement de Normandie en 1944 », évoque « un parallèle douteux » qui « fait écho aux théories racistes, conspirationnistes, comme celle du grand remplacement, et participe à une banalisation inquiétante des discours islamophobes. »

Du côté de ladite entente syndicale, on n’allait tout de même pas passer à côté de l’occasion – si belle, si bien offerte sur un plateau – de reléguer une fois encore le thème du grand remplacement dans la fange des délires racistes et conspirationnistes.

Occasion splendide en effet de saturer l’espace médiatique des poncifs et slogans que, bien évidemment, en Seine-Saint-Denis, nous serons appelés à retrouver en l’état, à la virgule près, dans les propos et les écrits des candidats teintés rouge cramoisi, si bien installés dans ces contrées électorales, lors des scrutins à venir… De ce point de vue, c’est autant d’engrangé d’ores et déjà dans leur besace.

Au fil de l’article, Le Parisien livre une information que pour ma part j’ignorais. « Ces absences pour motif religieux sont parfaitement courantes. Chaque année, un calendrier officiel rassemblant des fêtes juives, musulmanes, bouddhistes, arméniennes et orthodoxes est mis en ligne. Chaque personnel peut ensuite faire une demande d’absence pour les jours qui concernent sa religion. » Les fêtes chrétiennes – autres qu’orthodoxes – n’ont pas à figurer là en raison des jours fériés qui leur correspondent, état de fait qui, d’ailleurs, me semble devoir être considéré comme la preuve absolue de leur suprématie historique, culturelle, spirituelle. Suprématie que, même dans une approche strictement laïque, il serait bien malhonnête de ne pas reconnaître. Or, on en est loin. Passons…

On me pardonnera un clin d’œil personnel. De joyeux compagnons ayant créé voilà trois ou quatre décennies la secte – dormante, très dormante – des Adorateurs de l’Oignon, j’ai une pensée attristée en constatant que l’Éducation nationale va jusqu’à censurer leur calendrier de célébrations. Probablement doit-on voir là la marque d’une oignonphobie d’atmosphère qui n’augure rien de bon.