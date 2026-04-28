La nuit française à Toulouse

Insécurité. La Dépêche du Midi rapporte que dans le quartier de Bellefontaine, des traficants ont installé un checkpoint nocturne pour contrôler et intimider les automobilistes autour d’un point de deal, armés de kalachnikovs. « Un suspect interpellé avec une arme longue la semaine du 22 avril a toutefois été remis en liberté faute de preuves », raconte le journal local

Des poubelles renversées, des gravats, la nuit comme une bouche ouverte — et puis, surgissant de l’ombre, un homme armé d’une kalachnikov. Il ne crie pas. Il ne menace pas vraiment. Il désigne. Il trie. Il décide. À Bellefontaine Toulouse, au cœur de la nuit française, il y a désormais des frontières. Non pas celles que l’on dessine sur les cartes, mais celles, plus anciennes, plus obscures, qui séparent ceux qui sont chez eux de ceux qui ne le sont plus. On dira : trafic de drogue, économie parallèle, dérive sécuritaire. On dira cela pour ne pas voir.

Car ce qui se joue ici excède de beaucoup la chronique judiciaire. C’est une scène primitive. Une scène d’origine revenue hanter le présent.

Le retour des formes mortes

Il est des mots que l’on croit morts, ensevelis sous les siècles, et qui pourtant continuent de respirer dans les soubassements du réel. La jizya est de ceux-là. Non pas comme doctrine, non pas comme loi, mais comme forme. Comme manière d’habiter le monde. Il y a, dans ce vieux mot, une vérité anthropologique que la modernité n’a pas abolie : celle d’un monde partagé entre les légitimes et les tolérés, entre ceux qui possèdent le lieu et ceux qui doivent payer pour y rester. La dette n’y est pas économique. Elle est ontologique.

Payer, ce n’est pas échanger : c’est reconnaître qu’on est de trop.

Une France devenue extérieure à elle-même

Ce qui s’effondre aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’ordre public. C’est la sensation d’appartenance. Une partie de la jeunesse issue de l’immigration et née en France vit la France comme un dehors. Un territoire sans intériorité, sans réciprocité, sans dette partagée. L’État n’est plus qu’un appareil lointain. La police, une intrusion. L’école, une contrainte. La solidarité, une distribution.

Rien de tout cela ne fait monde. Et quand le monde disparaît, il ne reste que des territoires.

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L’aide comme rançon

Alors survient une mutation silencieuse. Ce que l’État nommait solidarité devient, dans l’expérience vécue, autre chose.

Non plus un lien, mais un versement. Non plus une participation, mais une compensation. La société paie. Elle paie pour son passé, réel ou fantasmé. Elle paie pour ses fautes supposées. Elle paie pour apaiser une colère qu’elle ne comprend plus. Et plus elle paie, plus la dette s’accroît. Car ce qui est en jeu n’est pas le besoin, mais le ressentiment.

L’aide cesse d’être un geste : elle devient une rançon.

Le checkpoint : apparition d’un pouvoir nu

Revenons à cette nuit de Toulouse. Une route barrée. Un homme armé. Un regard qui juge. Ce n’est pas seulement un point de deal. C’est une scène de souveraineté. Ici, la loi n’est plus abstraite. Elle est incarnée dans un corps, dans une arme, dans une présence. On passe ou on ne passe pas.

Et ce passage a un prix — explicite ou non. Un prix matériel, parfois. Un prix symbolique, toujours. C’est une frontière sans État, une jizya sans nom, une domination sans discours. Mais c’est une domination.

Le tribut diffus

Dans ces espaces, la délinquance change de nature. Elle n’est plus seulement transgression. Elle devient organisation. Elle produit une hiérarchie implicite : ceux qui contrôlent, et ceux qui s’adaptent. Le vol, le racket, l’intimidation — tout cela compose un langage. Un langage simple, brutal : « Tu es ici parce que nous le tolérons. » Et cette tolérance a un coût.

Payer pour ne pas être inquiété. Payer pour circuler. Payer pour exister sans heurt. Ce n’est pas une loi. C’est pire qu’une loi : c’est une évidence.

La disparition du commun

Ce qui se défait ainsi, morceau par morceau, c’est la possibilité même d’un monde partagé.

L’État n’est plus commun. La loi n’est plus commune. Le territoire n’est plus commun. Il n’y a plus qu’une juxtaposition de présences. Et dans cet espace fragmenté, les formes anciennes reviennent, comme des revenants : la hiérarchie,

le rapport de force, le tribut. Non pas importés. Réveillés.

Nuit du “nous”

On croit souvent que ces phénomènes relèvent de la périphérie. Mais c’est le centre qui est atteint. Car ce qui disparaît, ce n’est pas seulement la sécurité.

C’est le “nous”.

Sans “nous”, il n’y a plus de loi, seulement des rapports de puissance. Sans “nous”, il n’y a plus de solidarité, seulement des transferts. Sans “nous”, il n’y a plus de société, seulement des territoires.

Alors, dans la nuit, un homme se tient au milieu de la route. Il lève son arme, non pour tirer, mais pour désigner. Et dans ce geste presque immobile se condense une vérité que nous refusons de voir : le monde que nous croyions dépassé n’a pas disparu. Il attendait. Et nous y revoilà.

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