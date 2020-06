L’écrivain et avocat François Jonquères se souvient du Grand Homme

Dans une époque où le courage se fait la malle, où l’honneur et la parole libre sont sous contrôle, l’écrivain Jean Raspail, disparu samedi à l’âge de 94 ans, semble sortir d’un autre monde. Un monde bien difficile à expliquer et même à imaginer pour les nouvelles générations. Une gueule incroyable qui rappelle celle des condottieres, le panache en héritage, l’aventure en ligne de mire et cette volonté de témoigner, d’aller à la rencontre des peuples oubliés. Avec Raspail, on prend le large, on traverse les continents, sans se trahir, sans faiblir dans un engagement catholique et royaliste, on trace sa route, indifférent aux modes et aux chaos en marche, tout en prenant le pouls d’une société en mutation. Un exercice délicat, instable et flamboyant qui faisait la diversité des Lettres Françaises.

Selon où l’on se place sur l’échiquier politique, on fera de Raspail, un épouvantail des idées progressistes ou un visionnaire d’un Occident en danger. Au-delà des divergences et des combats idéologiques, rappelons qu’un écrivain se lit d’abord. Que pour se faire une idée de l’homme, il faut plonger dans son œuvre, s’y imprégner, en saisir le suc et la violence, batailler avec ses mots et toucher une part de son identité. François Jonquères, écrivain et avocat, inlassable défenseur de la cause « Hussarde » qui fut un proche de l’académicien Michel Déon témoigne sur la figure de cet écrivain hors les murs, hors les codes en vigueur :