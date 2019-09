Après sa série d’été, un bonus signé Roland Jaccard

Seul

À la gare de Lausanne

Une larme

Cette chaleur

Qui m’étouffe

N’est plus celle de notre amour

Chambre 612

Plus jamais

On n’entendra ses cris

À qui lirai-je

Albertine disparue

Maintenant

Tant de noms oubliés

Dans ce carnet

Le sien y figure encore

Ses seins

Comme j’aimais

Les caresser

Caroline ne viendra jamais

À Lausanne

Trop de fautes d’orthographe

Louise non plus

N’est pas Brooks

Qui veut

Seul comme Kafka

Même pas

Juste un vieux parmi d’autres vieux

La nuit Ludwig Hohl

Me raconte des histoires

De hérissons qui se métamorphosent en éléphants

Voilà qui aurait plu à Marie

Mais elle n’est plus là

Moi non plus d’ailleurs