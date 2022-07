François-Xavier Bellamy (LR): «Je n’ai jamais cru au “en même temps”. La politique, c’est l’exercice du choix!»

Entretien vidéo avec François-Xavier Bellamy, député européen (LR)

Dans ma série d’entretiens « Bilger les soumet à la question », je ne pouvais pas éviter cette belle intelligence de LR, fidèle à son parti, François-Xavier Bellamy.

Les règles qui président aux échanges que j’ai créés en 2015 – volonté d’effacement du questionneur, l’invité n’est jamais interrompu dans ses réponses, une durée de 55 minutes sans montage – étaient particulièrement adaptées à cette personnalité dont la formation philosophique et la finesse d’esprit n’étaient pas contradictoires avec des analyses politiques sans fard sur la droite, son avenir, les causes de ses échecs et la responsabilité de Nicolas Sarkozy.

Cet alliage rare entre la passion du concept pour éclairer la pratique et un pragmatisme lucide nourri d’une profonde réflexion est trop rare dans notre univers partisan de droite comme de gauche, les extrêmes comprises, pour que je ne lui fasse pas un sort. Le futur devra compter avec lui.

Causeur vous propose de visionner cet entretien, enregistré dans le studio de Fréquence Protestante (100.7 FM Paris).

« Nous sommes tous responsables de l’état de la Cité ! » (…) « La société du spectacle a transformé la politique, c’est une question majeure »

« Promettre la fin des clivages était le plus grand des mensonges »

« La gauche veut transformer. Plus modestement, la droite veut transmettre… »

