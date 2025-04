François Bayrou: la vérité permet-elle d’agir?

Dettes, dépenses, simplification, travail : il nous a promis une « épreuve de vérité ». Lors de sa conférence de presse sur le budget 2026 mardi – qui a été boudée par l’Association des maires de France – le Premier ministre a qualifié d’ « intenable » la situation de nos finances publiques. Depuis sa campagne présidentielle ratée en 2007, M. Bayrou ne cesse de dénoncer ce « piège » de la dette qui menace « la survie de notre pays ». Mais, comme aucune piste concrète quant aux solutions à mettre en œuvre ne sera proposée avant le 14-Juillet, l’opposition dénonce du baratin…

N’aurais-je pas apprécié la personnalité et la pratique de François Bayrou que j’aurais tout de même défendu le Premier ministre tant je suis agacé par la condescendance ironique avec laquelle certains parfois le traitent. Ce n’est pas d’aujourd’hui que je suis irrité par la dérision dont beaucoup de citoyens font preuve à l’encontre de personnalités politiques qui les dépassent de cent coudées. Il n’y a aucune raison pour que le pouvoir justifie, à l’égard de ceux qui l’exercent, les critiques les plus absurdes, les plus injustes…

Un slogan démagogique ?

Je suis d’autant plus à l’aise pour souligner qu’après sa conférence de presse sincère et pédagogique du 15 avril, avec la parfaite implication des ministres concernés par la préparation du budget 2026 – le profane que je suis regrette qu’on doive attendre le 14 juillet pour connaître les pistes adoptées -, je n’ai pas été convaincu par le slogan sous l’égide duquel il s’est exprimé : « La vérité permet d’agir ».

La vérité, à mon sens, ne permet pas d’agir. Elle relève du constat, du bilan, de l’évaluation, de la description, de ce qu’on sait depuis belle lurette et qui est partagé par tous les politiques et experts de bonne foi. Il en existe plus qu’on ne pense.

La France a toujours été extrêmement douée pour les pensées et les travaux préparatoires, les préludes, les introductions, la confection des bagages, leur installation dans la voiture, l’accumulation des données, des chiffres et des informations. Plus rien ne demeure étranger à ceux qui vont avoir la mission d’entreprendre, l’honneur d’accomplir. Ils ont la vérité à leur disposition, capital essentiel, outil fondamental.

Mais la vérité ne permet pas d’agir. Sinon notre pays ne serait pas en régression partout, pour l’efficacité de ses services publics et la qualité de ses institutions. Alors que la déconnexion est constante et douloureuse entre ce qu’attendent les citoyens et ce qu’on leur donne.

La vérité ne permet pas d’agir parce qu’entre la vérité et le réel, il faut de l’énergie, de la volonté, une telle puissance de résolution et de vigueur que l’action suivra inéluctablement la vérité qui n’est qu’une lumière préalable, et rien de plus si l’humain qui a en charge le destin de la France n’a pas le courage d’en user pour réformer, transformer, modifier.

La France croule sous les dettes, ce n’est plus un scoop pour personne

Entre ce que je sais et qui doit m’aider, me guider et le concret que j’espère, qui m’attend, il y a un gouffre, ce qui sépare le virtuel du vrai, le nécessaire du praticable, l’impossible de l’empirisme.

La vérité, en France, surtout dans le domaine qui angoisse François Bayrou et le conduit à nous mobiliser, on la connaît tous. C’est ce qui a fait croire à certains observateurs et analystes moqueurs, que le Premier ministre s’était abandonné à une explication inutile. Elle ne le deviendra que si, comme dans beaucoup de velléités macroniennes, elle demeure à l’état de promesse sans la moindre effectivité. Le doute portait plus sur l’aptitude à agir enfin que sur la justesse de la description, aussi calamiteuse qu’elle méritait d’être dénoncée.

L’action, le courage, l’énergie, la constance, la résistance, le dessein sans faille de tenir bon et de faire passer la vérité dans une sphère où elle sera au service d’un homme ou d’une femme. Qui saura réaliser ce qui a été promis, constituer le verbe comme une annonce authentique : de l’action. Il faut maintenant mettre littéralement la main à la pâte.