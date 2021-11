Francis Carco: un temps d’arrière-saison

Le poème du dimanche

Les professeurs de français ne se rendent pas compte. Un matin d’automne, ils vous mettent ce poème de Francis Carco (1886-1958) sous les yeux et vous ne l’oublierez plus. Vous y repenserez à chaque fois que vous serez réveillé par la pluie. Vous en garderez un certain goût pour l’amour et les villes au matin. Vous aurez une idée assez évidente d’un bonheur qui fait presque mal par sa simplicité. Vous passerez une vie à chercher, et parfois à trouver, des femmes avec de la pluie dans les yeux. Vous aurez toujours l’impression qu’elles seront sur le point de partir et vous aurez le cœur serré à la moindre sirène de bateau ou de péniche, sur un canal ou dans un port. Non, décidément, les professeurs de français ne se rendent pas compte.

Il pleut.

Il pleut — c’est merveilleux. Je t’aime.

Nous resterons à la maison :

Rien ne nous plaît plus que nous-mêmes

Par ce temps d’arrière-saison.

Il pleut. Les taxis vont et viennent.

On voit rouler les autobus

Et les remorqueurs sur la Seine

Font un bruit… qu’on ne s’entend plus !

C’est merveilleux : il pleut. J’écoute

La pluie dont le crépitement

Heurte la vitre goutte à goutte…

Et tu me souris tendrement.

Je t’aime. Oh ! ce bruit d’eau qui pleure,

Qui sanglote comme un adieu.

Tu vas me quitter tout à l’heure :

On dirait qu’il pleut dans tes yeux.

Francis Carco

