Fable de la fontaine

Réarmement. Ursula von der Leyen annonce un plan pour mobiliser 800 milliards d’euros. Les actions des industries de défense s’envolent dans les bourses européennes.

Précisons-le d’emblée, il ne s’agit pas ici de notre merveilleux fabuliste du Grand Siècle, mais plus simplement de l’« eau vive qui s’épanche sur le sol par un cours continu », si l’on se réfère à la définition que Littré donne du mot fontaine. À ceci près que l’eau vive qui s’écoulerait de celle dont il est question ici s’apparente plutôt au fleuve Pactole de la mythologie grecque, dont la caractéristique la plus remarquable était de charrier sans discontinuer des pépites d’or.

Il est fort probable qu’une bonne fée dotée de merveilleux pouvoirs avait déployé jusqu’aux ultimes ressources de son art magique pour qu’il en soit ainsi, même si la version légendaire officielle y voit une autre cause, le suicide, dans ces eaux, du Dieu Pactolos, coupable d’avoir défloré à l’insu de son plein gré sa propre sœur. Passons.

Eh bien, il se trouve que, dans les moments que nous vivons, des esprits particulièrement malicieux, caustiques, irrévérencieux, voire un tantinet pollués de complotisme facile pourrait trouver divertissant d’établir certains parallèles avec quelques-unes des fabuleuses prouesses de nos antiques légendes. Il va sans dire que me ranger parmi ces esprits évoqués ci-dessus relèverait de la malveillance la plus consternante. Je me contente ici d’imaginer ce qui pourrait effleurer de tels esprits. Que cela soit bien clair entre nous.

Ces mauvais esprits, disais-je, ne seraient-ils pas tentés, en effet de débusquer, au fil des réalités d’aujourd’hui, l’émergence soudaine et quasi magique de fontaines d’où se déverseraient opportunément des flots d’or ?

C’était, voilà trois ans, le Covid et ses fabuleux vaccins. Un tsunami d’or, une déferlante de bon argent pour Big Pharma, avec à la manœuvre, dans le rôle de la bienfaisante magicienne, la blonde fée Ursula. De sa baguette magique, dit-on – et dans l’opacité qui sied au grand œuvre des maîtres alchimistes convertissant le plomb – voire les virus en or – elle aurait passé commande d’assez de doses pour vacciner – a-t-on prétendu – dix ou onze fois chaque citoyen de notre bonne vieille Europe. Aux corbeilles boursières de notre tout aussi bon vieux système « financiariste », les indices s’envolaient, le cours des valeurs des multinationales du secteur atteignait des sommets himalayens. Un peu, si vous voulez, comme la cote boursière des industries liées à l’armement depuis vingt-quatre ou quarante-huit heures. Depuis que la bonne fée Ursula – toujours aussi avisée et soucieuse du bien des peuples – a lâché le chiffre de huit cent milliards. Huit cents milliards d’euros à convertir sans tarder en poudre à canon, et, cela va de soi, conséquemment, en poudre d’or. Bref, exactement la bonne dose pour shooter nos économies quelque peu atones ces derniers temps. Comme quoi, on a toujours tort de faire l’esprit fort et de ne pas croire aux fées.