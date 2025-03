La science qu’on abat

Une étude de 2020 répondait enfin à la question que l’on se pose tous: « Les médecins blancs tuent-ils les bébés noirs ? », et dénonçait un prétendu racisme en fonction de la couleur de peau du nouveau-né dont les soignants se chargent. Un rapport absurde qui soulève surtout la question de l’utilisation des chiffres au service d’une idéologie…

Bien que les militants de la justice sociale prétendent que la notion d’objectivité est une fiction raciste inventée par les Blancs, ils y ont recours quand il s’agit de prouver scientifiquement le racisme des Blancs. C’est ainsi qu’une étude publiée en 2020 dans la revue prestigieuse Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America a répondu positivement, chiffres à l’appui, à la question « Les médecins blancs tuent-ils les bébés noirs ? ». Les quatre auteurs sont des chercheurs en management, et l’une d’entre elles, Rachel R. Hardeman, une Noire, est spécialisée dans l’application de la théorie critique de la race à des questions médicales. Le magazine Time la classe dans les 100 personnes les plus influentes au monde en 2024.

L’étude a analysé 1,8 million de naissances en Floride entre 1992 et 2015 en se focalisant sur le taux de mortalité selon l’origine ethnique. Conclusion : le taux de mortalité des bébés blancs est de 0,3 %, quel que soit le médecin, alors que pour les bébés noirs, il est de 0,9 % si le médecin est blanc et de 0,4 % si le médecin est noir. Mais corrélation n’implique pas causalité. Il fallait montrer qu’aucun autre facteur n’a provoqué la surmortalité des bébés noirs soignés par des Blancs. Ainsi, les chercheurs ont éliminé des dizaines d’autres paramètres possibles. CQFD !

Sauf qu’une autre étude, publiée quatre ans plus tard dans la même revue par deux autres chercheurs en management, démontre qu’une omission majeure a faussé ces calculs : le poids du bébé à la naissance . Quand ce dernier est inférieur à 1,5 kg, le bébé est en danger et nécessite des soins intensifs. Or, la proportion de bébés noirs nés dans cette situation est plus élevée que celle des blancs, et un plus grand nombre d’entre eux sont pris en charge par des médecins blancs. Ainsi, la couleur du bébé et du médecin ne joue aucun rôle dans la surmortalité des bébés noirs. Conclusion : l’objectivité est une bien fiction – quand elle est manipulée à des fins exclusives de justice sociale.