Amoureux des subtilités du français, Etienne Kern raconte la vie moderne à travers la dialectique entre le tutoiement et le vousoiement.

Les délicieuses complexités de la langue française demeurent un charme incompris des étrangers et, de plus en plus, des Français eux-mêmes. Ainsi en est-il de l’usage du tu et du vous, deux pronoms synonymes de subtilités historiques, sociales et culturelles, avec lesquelles chacun est encore prié de s’accommoder, à défaut de les maîtriser.

Étienne Kern cite ainsi une étude montrant que, dans le monde de l’entreprise, 70% des hommes tutoient leur chef, mais seulement 49 % des femmes

Dans un livre savoureux, Le tu et le vous : l’art français de compliquer les choses (Flammarion), Étienne Kern décline ces situations aux enjeux modestes, mais où la peur de mal faire est bien réelle : première rencontre avec son supérieur hiérarchique, avec ses futurs beaux-parents, avec un ancien camarade de classe devenu personnalité publique… Et puis ces règles induites qui veulent que deux hommes politiques, même de bords opposés, se tutoient à la buvette, mais se vousoient dans l’hémicycle. « Proximité d’un côté, éloignement de l’autre : les principes ont l’air clair », affirme l’auteur, tout en reconnaissant qu’il y a peut-être plus d’éloignement dans un « Casse-toi pov’con » que dans un « Comment allez-vous ? »

Ce livre ne recense pas les usages et ne cherche pas à les conceptualiser. Étienne Kern pose son regard de professeur de franç