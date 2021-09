Ensauvagement, vous avez dit ensauvagement?

Un weekend comme un autre en France? Pendant que dans le Rhône, des jeunes gens de Rillieux-la-Pape s’en prenaient à la Maison des jeunes pour protester contre la venue d’un rappeur de Vénissieux, dans le Val d’Oise un cortège de mariage s’est terminé en vaste rixe. Deux exemples qui viennent nous rappeler qu’il est grand temps que nos dirigeants « profondément attachés aux valeurs républicaines » répondent aux légitimes « attentes des Français » en matière d’insécurité…

Ce sont des nouvelles qui vont donner encore du grain à moudre aux inquiets, aux pessimistes, à ceux qui craignent pour notre avenir ou ceux déjà résignés à des jours sombres. Samedi après-midi vers 16h30, des fêtards revenant de mariage bloquent la circulation de l’A16 puis sur la D44 au niveau de Villiers-Adam (Val d’Oise). Pris en chasse par des militaires, le cortège se rend alors à Méry-sur-Oise, une ville où réside une dizaine de milliers d’âmes. Entouré d’une pelouse qui scintille sitôt que pointe la rosée, un chaleureux château s’y dresse à trente minutes de Roissy. Naguère propriété de la Comtesse de Ségur, il abrite des peintures murales d’inspiration classique, lesquelles ravissent ses hôtes en quête de sérénité.

Chaises et poubelles lancées sur des gendarmes à la campagne

C’est à hauteur de ce havre de paix, incarnation d’un patrimoine qui épate encore le monde, que nos fêtards ont choisi de faire halte pour barrer la route à d’innocents automobilistes. Des militaires, ces héros du quotidien qui veillent sur la douce France, ripostent par des tirs de gaz lacrymogène. Courroucés de ne pouvoir laisser libre court à leurs pulsions, les fêtards font ensuite valdinguer sur les militaires, ainsi que sur les gendarmes les ayant rejoint, des chaises, des cendriers et des poubelles du bistrot du Château. Filmée depuis un smartphone, une vidéo témoigne d’une surreprésentation d’hommes en pleine force de l’âge, elle dévoile une cohorte de Blacks en chemise blanche. La Gazette du Val d’Oise rapporte que le calme n’est revenu qu’aux alentours de 18h, que trois gendarmes ont été blessés et trois de leurs voitures légèrement endommagées.

A lire aussi, Gabriel Robin: «Créolisation» ou «grand remplacement»?

Dans les rangs de la gauche, on ne s’est pas bousculé pour relayer ce déchaînement d’agressivité. Encore une fois, ce sont les personnalités situées, selon la formule consacrée, « à droite de l’échiquier politique » voire à « la droite de la droite » qui s’y sont collé. Citons pêle-mêle l’avocat Thibault de Montrbrial, la sénatrice LR Valérie Boyer, le candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan et le député européen RN Jean-Lin Lacapelle, lequel évoque sur Twitter un « chaos ». Si ce terme ou celui d’ensauvagement vous soulèvent le cœur, libre à vous de préférer celui de violence chronique, de violence endémique, de foutoir, de bordel ou de ce qui vous siéra au mieux. Il n’en reste pas moins que dans les années 1990 ou au début des années 2000, on n’assistait guère à de telles scènes dans notre pays, des scènes dont il est tout à fait rationnel de s’émouvoir si l’on ne veut pas que la France n’ait un jour plus rien à envier à la violence chronique qui pourrit la vie des habitants d’Afrique du Sud ou du Honduras depuis des décennies.

Chaos à #MerySurOise ce week-end où un cortège de mariage a bloqué la circulation avant de s'attaquer aux gendarmes.



Faudra-t-il bientôt des compagnies de CRS dans nos communes pour stopper ces faux invités mais vrais délinquants qui nous pourrissent la vie chaque week-end ? pic.twitter.com/wlDGvvyXtz — Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) September 27, 2021

Le rappeur « L’Allemand » provoque l’ire de jeunes à cagoules

« Ceci est un fait isolé », « il faut savoir prendre de la hauteur », « relayer ce genre d’information fait le jeu de l’extrême droite », « il y a toujours eu de la violence dans l’histoire de France » ou encore, ce n’est qu’un « fait divers » dont il est inutile de faire monter la sauce, nous objectera-t-on.

Ce même samedi, un peu après la fin de ce fameux mariage de Méry-sur-Oise, c’est un concert de rap qui s’est illustré, cette fois à Rillieux-la-Pape, au nord de Lyon. Qu’est-ce qui a été pris pour cible ? Une philanthrope Maison des jeunes et de la culture, laquelle a été caillassée. Selon nos confrères du Parisien, « une trentaine d’individus en vêtements noirs, cagoules vissées sur la tête », ont jeté des projectiles sur les vitres de la MJC « pour protester contre la venue du rappeur L’Allemand » (ça ne s’invente pas). Le péché de ce dernier ? Être originaire de Vénissieux. Comme si lancer l’assaut sur la MJC ne suffisait pas, les assiégeants en capuche s’en sont également pris à des abribus et ont brûlé trois voitures.

A lire ensuite: Le vivre ensemble dans les années soixante

« Tous les concerts de rap sont annulés jusqu’à nouvel ordre et j’étudierai systématiquement l’ensemble des programmations », a assuré Alexandre Vincendet, le maire LR de la ville. Endosser les habits du pacificateur de tribus est une chose, mener celles-ci à la concorde en est une autre. Dans un sondage Ifop publié en avril dernier, 86 % des Français, toutes tendances politiques confondues, plaçaient la lutte contre l’insécurité comme une priorité de leur vote en 2022. Autant dire que si nos dirigeants qui aiment se targuer d’être « profondément attachés aux valeurs républicaines » souhaitent couper l’herbe sous le pied d’un certain « polémiste d’extrême droite », il y a urgence à répondre à cette grande « attente des Français ».