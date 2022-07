Elisabeth Borne est très, très sélective!

En voilà des manières! Alors que le ministre de l’Intérieur désigne le RN et LFI comme des « ennemis », Elisabeth Borne tente d’humilier leurs représentants de groupe, lors de son discours de politique générale, à l’Assemblée nationale. On a déjà fait plus « rassembleur ».

Elisabeth Borne vient de s’exprimer devant l’Assemblée nationale. On appelle ça « un discours de politique générale ». La concernant, l’expression « un discours de politique exclusive » serait plus juste.

La politesse au Palais Bourbon veut qu’on cite tous les noms des présidents de groupe. Elisabeth Borne s’est pliée à cet exercice. Avec deux omissions de taille : elle n’a pas mentionné les noms de Mathilde Panot (LFI) et Marine Le Pen (RN).

La députée du Val-de-Marne Mathilde Panot à l’Assemblée, 28 juin 2022 © ISA HARSIN/SIPA

Méthode Darmanin

En cela, elle s’est inspirée de Darmanin qui a distingué entre « les adversaires » (LR et PS) et « les ennemis » (LFI et RN). Et avec « les ennemis », on ne prend pas de gants. On les détruit ou, si l’on est d’humeur plus pacifique, on les fait manger à l’office avec le personnel de maison.

A lire aussi: Renationalisation d’EDF: la décision souverainiste “surprise” de Macron et Borne

« Le Mépris » est un très beau film avec Jean Gabin et Brigitte Bardot. « Le Mépris » avec Elisabeth Borne est un pitoyable navet. Comment peut-elle effacer La France insoumise et le Rassemblement national de l’Assemblée nationale ? Comment Elisabeth Borne peut-elle s’assoir avec une telle désinvolture sur les millions de voix que ces partis ont obtenues ? Nous n’avons de sympathie particulière ni pour Jean-Luc Mélenchon ni pour Marine Le Pen. Mais la simple arithmétique démocratique indique qu’ils représentent plus de 40% des Français.

Le pin’s de Pap Ndiaye

Ils votent donc mal alors… Pour se débarrasser de ce boulet, une solution s’impose : rétablir le vote censitaire ! Seuls seront admis dans l’isoloir ceux qui seront à jour de leurs cotisations au parti de Macron. Et pour faire illusion, on leur adjoindra quelques supplétifs Républicains. C’est ça, la démocratie selon Elisabeth Borne !

Quelques mots pour finir sur Pap Ndiaye qui a dit « qu’être attaqué par l’extrême droite équivaut à un badge d’honneur ». Elisabeth Borne a choisi d’ignorer l’extrême droite. Elle n’aura pas son badge d’honneur, na!

VIVA LA MUERTE Price: 9,90 € 1 used & new available from 9,90 €

76 Partages Partagez Print Email

76 Partages Partagez Print Email