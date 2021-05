Élections régionales: la droite festoie à Madrid

La large victoire de la droite à la région de Madrid est un échec pour le gouvernement central. Pablo Iglesias (Podemos) a annoncé se retirer de la vie politique et le centre a perdu l’ensemble de ses élus. On annonce déjà un destin national à Isabel Díaz Ayuso, la présidente de la communauté de la capitale dont la politique libérale-conservatrice plait manifestement aux Madrilènes…

Un contexte houleux

Après l’échec de deux motions de censure régionales contre le Parti populaire (PP, droite conservatrice) dans la région de Murcie[1] et en Castille-et-León[2], le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, social-démocratie) et toute la gauche espagnole en général espéraient pouvoir se rattraper en ce mardi 4 mai 2021 lors des élections régionales madrilènes. Organisé de manière anticipée à la suite de la dissolution du Parlement local par la présidente sortante, Isabel Díaz Ayuso (PP), le scrutin n’était en réalité qu’une conséquence de l’instabilité politique chronique qui touche l’Espagne depuis 2014-2015. Il était également le fruit de la méfiance de plus en plus grande entre les populares et leurs alliés de Citoyens (Cs, centre libéral).

L’objectif était donc, pour le président du gouvernement national Pedro Sánchez et ses alliés, de priver la droite du « joyau de la couronne », c’est-à-dire de la communauté autonome espagnole la plus riche et la plus dynamique du pays[3]. La Communauté de Madrid est, depuis 1995, le laboratoire des politiques libérales du Parti populaire, en particulier sous l’impulsion de l’ancienne présidente régionale Esperanza Aguirre (2003-2012) et de ses successeurs[4]. Pourtant, le scrutin d’il y a deux ans a été difficile pour la formation, minée par des scandales de corruption à répétition. Elle n’est en effet arrivée qu’en deuxième position dans l’autonomie avec 30 sièges sur 132, tandis que les socialistes faisaient la course en tête avec 37 élus[5].

Une femme et une campagne

La tête de liste des populares, la jeune Díaz Ayuso (elle est née en 1978), semblait avoir été choisie pour perdre le scrutin et permettre d’assurer une transition passant par une cure d’opposition durant quatre ans. Fustigée pour ses déclarations-choc durant la campagne, elle était pourtant devenue locataire de la Maison royale du Courrier (siège de la présidence régionale, sur la Puerta del Sol) en 2019 grâce à un accord avec Citoyens et la droite « radicale » de Vox.

La discrète responsable politique s’est taillée en deux ans une réputation à l’ampleur nationale, notamment dans le cadre de la gestion de la pandémie de coronavirus, devenant ainsi l’ennemie à abattre pour toute la gauche. Son slogan de campagne, « Socialisme ou liberté » (auquel a rapidement répondu la devise « Fascisme ou liberté », inventée par la gauche « radicale ») témoignait dès le mois de mars dernier du ton général de la campagne. Cette dernière, marquée par une crispation inédite en Espagne, a vu se succéder les menaces de mort anonymes envoyées à plusieurs candidats (dont Isabel Díaz Ayuso elle-même[6]) et les jets de pierres de la part de militants « antifascistes » contre les participants et organisateurs d’une réunion publique de Vox dans un quartier populaire du sud de Madrid[7]. La polarisation du scrutin, tout à fait extrême, faisant donc s’affronter deux modèles de société apparemment irréconciliables, qui se taxaient mutuellement de « stalinisme » et de « nazisme ».

Malgré la très grande popularité de la présidente sortante, qui avait notamment à son actif l’incroyable affection des hôteliers et restaurateurs de la région (auxquels elle avait permis de rester ouverts depuis juin 2020, en dépit de la situation sanitaire[8]), le combat semblait inégal. La gauche a en effet utilisé tous les moyens à sa disposition, entraînant bon nombre d’institutions normalement neutres (comme la Garde civile[9]) dans une campagne agressive, sale et interminable.

Le séisme du Parti populaire

Ladite campagne a néanmoins buté sur l’incroyable phénomène d’ayusomanía qui s’est développé depuis un an environ. Transformée en icône pop et en symbole même de la capitale, celle que ses partisans surnomment volontiers « Lady Madrid » était applaudie et acclamée partout durant ses déplacements dans la ville et en banlieue. Son visage était placardé dans de nombreuses vitrines de restaurants et de bars en remerciement pour sa politique d’ouverture, son nom était donné à des plats, des produits dérivés à son effigie pouvaient être achetés en ligne et elle apparaissait même sur l’étiquette d’une nouvelle marque de bière. Érigée en symbole de la « résistance » face au gouvernement de coalition qui dirige l’Espagne depuis janvier 2020, Isabel Díaz Ayuso a profité de cet essor dans l’opinion pour pratiquer un véritable « populisme d’État ». Bien qu’au pouvoir, elle n’a en effet eu de cesse que de vitupérer contre des élites (de gauche) « déconnectées » du peuple et de…

