Est-il bien raisonnable de laisser un cinéaste déraisonnable commenter chaque mois l’actualité en toute liberté ? Assurément non. Causeur a donc décidé de le faire.

« [LA GUERRE QUI VIENT] Course à l’abîme avec ce feu vert à l’aventurisme militaire de Netanyahou. Trump offre au PM d’Israël le cadeau qu’il attendait depuis dix ans : l’endossement public par Washington de sa détestation de l’Iran. » Edwy Plenel, 10 mai 2018.

[LA GUERRE QUI VIENT] Course à l’abîme avec ce feu vert à l’aventurisme militaire de Netanyahou. Trump offre au PM d’Israël le cadeau qu’il attendait depuis dix ans : l’endossement public par Washington de sa détestation de l’Iran. @ReneBackmann @mediapart https://t.co/DXwtdZzQtg pic.twitter.com/s6qFDX77N0 — Edwy Plenel (@edwyplenel) 10 mai 2018

On pourrait naïvement s’étonner de ce qu’au moment où l’Iran envoyait des missiles sur Israël depuis des bases militaires en Syrie, Edwy Plenel, la perruque la plus humaniste du PAF (mais en porte-t-il une d’ailleurs ? Cette question essentielle me taraude depuis lon