Islamisation: cachez donc ce réel que je ne saurais voir

Suite à l’inquiétant sondage de la semaine passée consacré aux musulmans français et leur rapport à l’islamisme, l’affaire prend soudainement un tournant judiciaire. Sur BFMTV, le directeur Opinion de l’Ifop, Frédéric Dabi, a déclaré hier: «L’Ifop a décidé de porter plainte contre deux députés de La France insoumise qui nous ont mis une cible dans le dos», précisant que la procédure viserait les élus Bastien Lachaud et Paul Vannier.

Le sondage IFOP révélant la progression d’un islamisme d’atmosphère dans la jeunesse musulmane est violemment attaqué. On dirait que l’IFOP a mis les pieds dans le plat. Quatre associations musulmanes portent plainte. Le recteur de la Grande mosquée s’énerve. Le Monde a déniché des spécialistes qui trouvent très dangereux d’interroger les musulmans sur leurs pratiques religieuses parce que cela en ferait des sous-citoyens. Edwy Plenel dénonce des raccourcis et des approximations dans un tweet interminable. Interroger les Français sur leurs pratiques religieuses, c’est pourtant l’ADN de l’IFOP depuis les années 50.

Des questions « islamophobes » ?

Les attaques les plus violentes et déplaisantes sont évidemment venues des Insoumis. Mélenchon dépeint notre ami Frédéric Dabi en ami de Netanyahou. Le député du Val d’Oise Paul Vannier parle d’une « enquête bidon d’IFLOP, destinée à servir l’agenda islamophobe de l’extrême droite » – c’est gratiné. Il balance aussi la journaliste Nora Bussigny et le commanditaire du sondage, Ecrans de veille, en surlignant dans son tweet leur adresse ce qui en bon français veut dire allez leur casser la figure. Quant au député de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud, il pointe un « récit anxiogène destiné à flatter l’idéologie de l’extrême droite ». Tous ces gens n’ont pas beaucoup d’imagination.

"Ils nous ont mis une cible dans le dos": l'Ifop annonce porter plainte contre deux députés LFIhttps://t.co/4LZQWf0FXV pic.twitter.com/mFqqqXsTc0 — BFMTV (@BFMTV) November 24, 2025

Les arguments employés sont misérables. L’échantillon ne serait pas pertinent, nous disent-ils. Mais le même échantillon a pourtant été utilisé dans un sondage sur les discriminations pour la mosquée de Paris sans susciter de réaction il y a un mois. Étrange… Quant aux questions prétendument orientées, beaucoup ont été élaborées pour Le Monde à la grande époque où Edwy Plenel dirigeait le journal qui a financé et publié plusieurs des précédentes enquêtes sur le sujet.

Incitation au séparatisme

Alors comment expliquer cette levée de boucliers ? C’est très simple : le sondage montre une réalité que LFI et nombre d’institutionnels musulmans veulent cacher. Le problème, pour eux, n’est pas qu’un nombre considérable de jeunes musulmans refusent de serrer la main d’une personne de l’autre sexe ou trouvent que la religion a raison contre la science, c’est qu’on le dise. D’ailleurs, jusqu’à la polémique, les médias de gauche ont largement fait l’impasse sur le sondage.

Ces réactions confirment ce qu’on sait. Non seulement une partie des musulmans français est happée par l’islamisme, mais elle fait également preuve d’une intolérance épidermique à toute critique décrétée « raciste ».

Ceux qui prétendent les défendre et qui en fait les utilisent et les encouragent au séparatisme n’ont que l’invective et la menace à la bouche. L’IFOP annonce qu’elle porte plainte contre Vannier et Lachaud. Bravo. Ras-le-bol de ces petits gardes rouges-verts. Pour disqualifier un propos ou une personne ils n’ont qu’une insulte à la bouche : extrême droite. À force d’entendre leurs mensonges et dénis beaucoup de Français finiront par penser que c’est le réel qui est d’extrême droite.

