Droit de réponse de Teddy Riner

Le sport a toujours été un espace de neutralité, de dépassement de soi et de partage. Il transcende les différences et unit au-delà des croyances, des origines et des opinions. En tant que sportif de haut niveau, j’ai toujours défendu ces valeurs qui font la beauté et la force du sport.

Contrairement à ce qui est indiqué dans cet article, je partage et respecte le principe de laïcité et ne suis en aucun cas le partisan ou porte-parole d’un mouvement religieux ou politique.

Aujourd’hui, un débat s’ouvre sur l’interdiction du port du voile dans le sport. Je comprends que ce sujet suscite des sensibilités et des opinions divergentes. Mais avant tout, je souhaite rappeler que le sport doit rester un espace où chacun peut s’exprimer, s’épanouir et se rassembler dans le respect des règles et de l’éthique sportive.

Quelle que soit l’issue de cette réflexion, j’appelle à l’apaisement, à la bienveillance et au dialogue. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Gardons en tête que le sport est un langage universel, un vecteur de cohésion et un pont entre les individus.

À ce titre, je tiens à préciser que mon message n’a aucune visée politique et ne doit faire l’objet d’aucune récupération. Mon engagement est et restera exclusivement tourné vers le sport et ses valeurs de respect, d’inclusion et de fraternité. J’invite donc chacun à entendre mes propos dans cet esprit et à ne pas les instrumentaliser à des fins partisanes.