Des nouvelles de Voltaire…

La pétition réclamant le retour de la statue de Voltaire square Honoré-Champion, lancée fin 2022, suit son cours. Voici les dernières nouvelles…

La pétition réclamant « Le retour de Voltaire », autrement dit la statue du philosophe square Honoré-Champion, dans le 6e arrondissement de Paris, reçoit toujours plus de signataires. Les personnalités et les anonymes qui appuient ce projet se comptent aujourd’hui par milliers et les soutiens arrivent aussi de nombreux pays – onze nationalités différentes provenant de tous les continents.

Fort de ce poids, aussi bien populaire que symbolique, « Le retour de Voltaire » a été inscrit au Budget Participatif 2023 de la ville de Paris.

Comme les autres projets proposés, il est actuellement en cours d’examen. Si l’Hôtel de Ville le retient fin mai, il sera enfin soumis, comme les autres sélectionnés, au vote des Parisiens en septembre prochain.

D’ici là, il est nécessaire de continuer de soutenir et de faire connaître cette initiative pour replacer la seule et unique effigie de Voltaire dans les rues de la ville Lumière.

Les détails du projet, la liste des signataires et le bouton pour signer la pétition sont sur le site : www.leretourdevoltaire.com

