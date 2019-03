Contre l’antisémitisme galopant, notre président a trouvé une solution d’avenir : « Ce que nous aurons à faire, c’est faire République, c’est-à-dire être ensemble… Faire république, c’est éduquer, former… »

Mais comment n’y a-t-on pas pensé plus tôt ?! Jusqu’à présent, les gouvernements ne faisaient pas République ! On le sait, les révolutionnaires ont fait Bastille, puis on est passé à Nation, peut-être quelques bonnes volontés ont-elles tenté le changement à Denfert-Rochereau, mais République, jamais ! Et croyez-moi, cela va tout changer ! Vous pensiez printemps mes amis ? C’est tellement 2017… Pensez République maintenant.

« Je ne pense pas que pénaliser l’antisionisme soit une solution », a-t-il déclaré. « Mais je confirme que ceux qui, aujourd’hui dans le discours, veulent la disparition d’Israël sont ceux qui veulent s’attaquer aux juifs. Je pense néanmoins que lorsqu’on rent