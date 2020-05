Sans-frontiérisme, zadisme, scientisme et quelques autres constructions intellectuelles à la mode ne sortiront pas indemnes de la pandémie. Un impitoyable (et cocasse) passage en revue concocté par Causeur

La crise du Covid-19 agit déjà comme le révélateur de la validité de certaines théories et des inconvénients de quelques travers contemporains. Causeur en a identifié cinq. Il y a bien évidemment l’hostilité idéologique à la notion de frontière, assimilée au repli et à la xénophobie primaire. Plus discrète, mais étonnamment forte, la tendresse envers le sous-développement se trouve aujourd’hui confrontée à la réalité. Tout comme le courant de la « science participative » ou « science citoyenne ». La pandémie, enfin, force les pouvoirs publics à mesurer la gravité de deux dérives anciennes, la tendance à tout pénaliser et la quête de la perfection administrative, source d’innombrables injonctions contradictoires.

Le romantisme du No Border

Partisans d’une suppression totale des frontières, ils ont toujours été ultra minoritaires. Dans le microcosme de la jungle de Calais, leur tendance à instrumentaliser les migrants en les poussant à l’affrontement avec la police a souvent agacé les autres associatifs. Néanmoins, sous la forme édulcorée du soutien inconditionnel aux migrants, ils ont été transformés en héros de la résistance. En mai 2018, le maire de Grenoble, Éric Piolle, remettait une médaille à Cédric Herrou, et se déclarait par tweet « délinquant solidaire » du passeur de la vallée de la Roya, que 500 personnalités avaient soutenu dans une tribune publiée par Libération en octobre 2017. Le Covid-19 vient rappeler ce que produirait réellement la levée des restrictions aux déplacements à l’heure des vols low-cost : des catastrophes sanitaires en série. Mi-mars 2020, tous les pays du monde avaient suspendu les visas et renvoyé des d