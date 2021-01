L’adaptation de Cécile est morte de Maurice Tourneur mérite le détour, surtout pour l’indéniable qualité de sa distribution.

D’accord, Albert Préjean n’est pas le meilleur des Maigret de Simenon à l’écran, Gabin l’emportant largement sur tous les autres. Cette adaptation de Cécile est morte mérite cependant le détour. Produit par la Continentale, écrit par Jean-Paul Le Chanois et sorti sur les écrans en 1944, le film vaut surtout par l’indéniable qualité de sa distribution. On y profite de la fine fleur des seconds rôles du cinéma français de l’époque : Gabriello, Jean Brochard, Yves Deniaud, Charles Blavette, sans oublier Germaine Kerjean et Luc