Causons ! Le podcast de Causeur

Avec Renée Fregosi et Jeremy Stubbs

Renée Fregosi, philosophe et politologue de renom, vient de publier Le Sud global à la dérive : Entre décolonialisme et antisémitisme, aux éditions Intervalle. Elle nous aide à comprendre la notion de « Sud global », qui représente une alliance tacite fondée sur une certaine convergence entre les intérêts de pays aussi différents que l’Inde ou la Chine, ainsi que ceux du Moyen-Orient, de l’Afrique ou de l’Amérique du Sud. Elle explique que les éléments qui permettent de fédérer la majorité de ces acteurs sont une volonté de « déboulonner » l’Occident et une opposition à l’État d’Israël. L’hostilité anti-israélienne est le produit à la fois d’un antisémitisme profond, promu par l’islamisme, et d’une idéologie décolonialiste qui voit dans l’État juif le symbole ultime de la puissance occidentale.

Dans les pays occidentaux eux-mêmes, une « cinquième colonne » de militants islamo-wokistes s’est mise au service de ce « Sud global ». Il est urgent de combattre cet antisémitisme, non seulement pour venir en aide aux Juifs persécutés, mais aussi pour défendre les valeurs mêmes de l’Occident.