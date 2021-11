Djihad près de la Croisette?

À Cannes (06), deux policiers ont été victimes d’une tentative d’assassinat au couteau, aujourd’hui au petit matin. Le drame a tout d’un énième attentat islamiste. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu sur place.

Vers 6 h 30 ce lundi matin, devant le commissariat principal de la ville (place du 18-Juin), une équipe de police s’apprête à partir en patrouille. Un individu s’approche de la fenêtre de leur voiture, côté arrière gauche. Prétextant une demande de renseignement, l’individu malfaisant porte soudainement plusieurs coups de couteau au thorax du policier assis à cette place, au moment où il baisse la vitre. Heureusement, l’agent a son gilet pare-balles, et n’a pas été blessé. L’agresseur contourne alors la voiture de police, pour s’en prendre au chef de bord, puis au conducteur, dans les mêmes conditions.

Le conducteur est aussi porteur d’un gilet pare-balles, et a pu réchapper à l’attaque. Les policiers ripostent alors en tirant sur l’homme au couteau à plusieurs reprises. Il est mis hors d’état de nuire, puis évacué vers l’hôpital de Cannes où son pronostic vital est engagé.

Agé de 37 ans, détenteur d’un passeport algérien et arrivé en France en 2016, l’agresseur serait inconnu des fichiers de la police française. Ce matin, évidemment, dans les brèves des journaux évoquant l’affaire, on nous disait que les motivations de l’homme étaient inconnues, et que le parquet national antiterroriste ne s’était pas saisi du dossier pour l’instant. Dormez tranquilles braves gens (ou allez au bureau plutôt)… Pourtant, dès que l’information a été ébruitée, tout dans le mode opératoire, dans la détermination dont a fait preuve l’assaillant et dans les déclarations des témoins (lesquels font état de mentions du « prophète ») plaidait bien pour une attaque terroriste !

Je suis venu ce matin à #Cannes apporter tout mon soutien aux policiers victimes d’une violente attaque à l’arme blanche. Je veux souligner le courage et le sang-froid exemplaire des policiers qui ont neutralisé l’assaillant et évité le pire. pic.twitter.com/j5cgU6kDhm — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

Cachez cette haine de la police que je ne saurais voir !

Quand cette guerre civile larvée a-t-elle commencé ? Depuis le 11 septembre 2001, les pays occidentaux semblent embarqués dans une apocalypse sans fin – et singulièrement la France, où notre laïcité fait l’objet d’une haine sans bornes des islamistes.

Des attaques de faible intensité font régulièrement la une des journaux. Mais, comme celle de ce matin, elles sont rapidement oubliées, ou bien le monde politico-médiatique s’évertue à en minorer la portée et se refuse à y apporter un commencement d’explication. Conjointement à ces faits marquants, des agressions lambda, des incivilités physiques ou verbales violentes ou le harcèlement des policiers viennent rappeler que les ennemis de notre civilisation ne se cachent plus. Même s’ils ne le sont heureusement pas tous en opération, près de 20 000 policiers et gendarmes sont blessés chaque année. Pas moins !

Dépitée, la syndicaliste policière Linda Kebbab a commenté laconiquement la grave attaque de ce matin : « Encore des policiers attaqués par un terroriste ! Nos collègues à Cannes doivent leur survie, l’un à son gilet pare-balles, l’autre à la riposte armée de son coéquipier. Pourquoi cibler ceux chargés de la sécurité d’autrui ? Car les auteurs sont biberonnés à la haine anti-police. »

Djihad d’atmosphère

Cet évènement grave survenu à Cannes n’est qu’un fait d’actualité marquant… parmi beaucoup d’autres. Nous en voulons pour preuve ce qui s’est passé le weekend dernier.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à Villeurbanne, une autre voiture de police a été menacée, rue Frédéric-Fays, par un individu du même genre. « Encapuchonné et armé d’un couteau, il s’est approché de la voiture banalisée pour tenter de la subtiliser », puis, une fois pris en flag par la police, s’est mis à « réciter des versets coraniques et à crier “Allah Akbar“ », selon nos confrères de Lyon Mag. La veille, dans la même ville, un adolescent de 15 ans avait été arrêté par la police, après avoir exhibé une machette aux abords d’une école israélite ! Enfin, vendredi, en Allemagne, un Syrien de 27 ans, arrivé dans le pays en 2014, a attaqué au couteau des passagers d’un train reliant Regensburg à Hambourg et a fait trois blessés avant d’être interpellé.