La boîte du bouquiniste

« Paris est la seule ville du monde où coule un fleuve encadré par deux rangées de livres » dixit Blaise Cendras. Causeur peut y dénicher quelques pépites…

Il a 57 ans ; elle, 30. Il est fortuné ; elle a besoin d’argent. Il adore les femmes ; elle est prête à s’offrir. Il ne s’embarrasse pas de sentiments, l’inconstance fournit des plaisirs. Elle est sûre de son charme, lui écrit, demande un rendez-vous. Il ne répond pas aussitôt, laisse courir l’imagination qui va vite : retarder l’embrasement des sens participe de l’art de jouir. Et le libertinage est un art du temps. Enfin, il griffonne : « Le ton de votre lettre me fait infiniment désirer de pouvoir quelque chose. » Ils se rencontrent. Elle est brune aux yeux bleus, fraîche, « céleste », « incendiaire ». Elle s’appelle Amélie Houret de La Morinaie. Et lui, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.

Elle ne se donne pas à la première entrevue mais pousse ses avantages en laissant entrevoir ses appas. On peut jouer la vertu en montrant de la négligence. L’impudeur gagne à la retenue. Le désir s’échauffe à proportion que la raison s’égare et, partant, les esprits tournent, il pleut des braises. Amélie accorde un baiser, mais protège sa gorge – jusqu’au lendemain. Beaumarchais prend feu pour « sa jambe attachée au genou le mieux fait » et « ce pied si furtif qu’on le mettrait dans sa bouche ». Après cette séance bec à bec, personne n’est dupe et chacun conduit l’autre là où il veut l’amener. C’est le jeu entre la ruse et l’émotion. Pierre écrit à Amélie ce qu’elle veut entendre puisqu’il faut d’abord parler de sentiments. Un libertin est un stratège : « La volupté est une ivresse qui ne doit payer que l’amour. » Ah bon ! « J’ai mieux vu les beautés de ton âme divine, et j’ai regretté que l’hommage pur de mon cœur n’eût pas de beaucoup précédé le désir de ta jouissance » ; allons donc.

Que confie Amélie au père de Figaro ? Qu’elle est mariée à un homme riche qui la prive de tout et qu’elle ne peut par conséquent subvenir aux besoins de sa mère. Elle souhaite encore des recommandations pour son frère employé dans les Aides. Mais pourquoi Amélie s’adresse-t-elle à Beaumarchais en 1787 ? Parce qu’il est le héros d’une affaire qui défraye la chronique. En effet, il a pris la défense de Madame Kornmann que son mari, banquier peu scrupuleux, a fait emprisonner pour adultère dans le but de s’emparer de sa dot.

« Vous avez deux réputations, c’est à la bonne que je m’adresse », lui écrit Amélie. Beaumarchais renaît, il se déclare fou d’amour. Ainsi débute une aventure érotique qui durera dix ans et dont témoigne la formidable et inédite correspondance entre les amants. « Éveiller par écrit la voluptueuse image de la tentatrice », note l’historien Maurice Lever qui présente et annote ces échanges, « faire précéder le plaisir par l’idée du plaisir, c’est raffiner sur le libertinage. Pour Beaumarchais, qui franchira dans peu le seuil de la soixantaine, c’est aussi échauffer une ardeur quelque peu vacillante. » Les lettres sont un aphrodisiaque. Écoutons Figaro : « L’amour n’est que le roman du cœur, c’est le plaisir qui en fait l’histoire. »

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais et Amélie Houret de La Morinaie, Lettres d’amour, lettres annotées par Évelyne et Maurice Lever, Fayard, 2007, 144 pages.