La piqûre de rappel de Chereau

Pour ceux qui préfèrent rire que pleurer, le nouvel album d’Antoine Chereau nous (re)plonge dans un feuilleton qui n’est pas encore fini: la crise Covid !

Le nouvel album d’Antoine Chereau, L’Art de la Covid à la française, est un beau bébé. Pas moins de 150 pages de dessins et de citations politiques nous font revivre nos années Covid, de janvier 2020 à la réélection d’Emmanuel Macron en avril 2022. Tout y passe, les déclarations de nos chers ministres : « Le risque d’introduction en France est faible », dixit Agnès Buzyn alors à la Santé, ou encore du président de la République qui, en mai 2020, affirmait que « nous n’avons jamais été en rupture de masques ».

En bon dessinateur de presse, Chéreau se délecte des travers des uns et des autres, des chefs d’entreprises aux petits salariés, des médecins stars des plateaux télés au personnel soignant sommé de faire des miracles avec les moyens du bord.

Tel un journal tenu semaine après semaine, il croque avec justesse le fameux « moral » des Français, le couple coupé du monde, la famille nombreuse confinée, les vieux abandonnés, les virologues de comptoir, les heurs et malheurs du télétravail, la foire des vaccins, les messages contradictoires, les instructions délirantes : « Les stations de ski ouvertes, mais les remontées mécaniques à l’arrêt » (Bravo Jean Castex !)

… Cette France qui a été la nôtre et que nous ne regrettons pas d’avoir laissée dernière nous se redéploye ici avec le sourire un brin grinçant propre à l’humour noir. On se demande comment on a pu traverser tant d’épreuves, des couvre-feux aux auto-attestations en passant par le port du masque obligatoire en extérieur et le passe sanitaire pour tenter de vivre une vie presque « normale ». Chereau nous démontre une nouvelle fois qu’il est salutaire de s’empresser de rire de tout, et ça marche : L’Art de la Covid à la française est un livre d’histoire drôle pour les générations à venir.

L’Art de la Covid à la française, Pixel Fever Éditions, 2022.

