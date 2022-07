L’amour au temps des réfugiées

Une jolie histoire britannique

Tony Garnett est comblé. Alors que les chars russes pilonnent l’Ukraine, ce jeune homme de Bradford, en Angleterre, se met en quête de réfugiés à accueillir. Grâce à un employé de clinique, il est mis en relation sur Facebook avec Sofiia, une jeune Ukrainienne de Lviv. Il propose de la parrainer afin qu’elle s’exile légalement au Royaume Uni. La jeune femme débarque donc à Bradford. Depuis dix ans, Tony vit en ménage avec Lorna. Le couple a deux enfants. Pour faire de la place à Sofiia, Tony débarque sa fille de six ans de sa chambre et la met dans celle de sa cadette de trois ans. Lorna s’indigne mais Tony s’en moque. Sous les yeux de Lorna, il profite de la présence de Sofiia pour pratiquer le slovaque, une langue que lui a transmis son grand-père. Puis il emmène Sofiia à la salle de sport. Avant de rentrer, ils passent du temps en voiture. Ils y rient aux éclats, ils traînent sur le parking, laissant la pauvre Lorna esseulée. Et le soir, tard, Tony et Sofiia de regarder la télé.

A lire aussi, Jeremy Stubbs: Contre mauvaise fortune, bon cœur, BoJo tire enfin sa révérence

« J’ai réalisé qu’à la maison, nous cherchions des excuses pour nous toucher, nous flirtions mais il ne s’était encore rien passé », a confié Tony au tabloïd britannique The Sun. La tension monte. Submergée de jalousie, Lorna devient toute aigrie. « Pourquoi tu le suis partout ? », demande-t-elle, très remontée, à Sofiia. Cette dernière aurait alors annoncé à Tony que dans de telles conditions, elle songeait sérieusement à partir. Tony a alors pris les devants. « J’ai dit à Lorna : « Si elle part, alors moi aussi ». Nous avons fait nos bagages et nous sommes allés chez mes parents ».

Aux dernières nouvelles, Tony et Sofiia visitaient des appartements pour emménager ensemble, et venaient de demander un visa permanent pour Sofiia. De son côté, Lorna est effondrée : dix ans de vie conjugale balayés en dix jours. Et pendant ce temps-là, en France, des centaines de milliers d’hommes rêvent d’être à la place de Tony.

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email