Aïna Alegre, puissante et grave comme un dessin de Goya

Danse. Aïna Alegre, c’est toute l’Espagne !

La danseuse Aïna Alegre a-t-elle conscience de ce qu’elle incarne ?

Dans le spectaculaire solo R-A-U-X-A qu’elle a composé et qu’elle a interprété en novembre dernier au Carreau du Temple, à Paris, un solo qu’elle reprend aujourd’hui au Théâtre de Chaillot, elle paraît représenter à elle seule toute l’Espagne.

Danse âpre, sans artifice

Hiératisme, rigueur, puissance, énergie virile, poésie, souplesse, déhanchement naturellement sensuel : son solo incendiaire, d’une écriture éminemment contemporaine, aurait sans doute enthousiasmé les Romantiques français. On y découvre ce qu’on lit des Espagnols sous la plume de Mérimée, de Gautier ou de Dumas. Et en la voyant s’incarner dans sa danse âpre, sans artifice, portée par une sombre énergie, on croit fugitivement déceler en elle quelque chose des peintures noires de Goya.

« Cette pièce composée comme un trio entre la danse, le son et la lumière porte une recherche archéologique et sonore du mouvement, écrit Aïna Alegre. Si différents que soient les spectacles que je crée, je poursuis une obsession pour les corps qui martèlent, qui se mettent en rythme et qui cherchent à révéler la part intime du mouvement ». Ce qui est sûr, c’est que ce rythme, cet élan, ce martèlement qu’évoque la chorégraphe la révèlent profondément hispanique. Et il y a dans sa danse énergique et sévère (dont les prémices un peu longs et fastidieux mériteraient d’être mieux structurés) quelque chose d’intimement, de profondément andalou, mais allié à l’âpreté castillane… toute catalane qu’en soit l’autrice.

Du 22 au 24 mai

Aïna Alegre co-dirige aujourd’hui le Centre chorégraphique national de Grenoble fondé jadis par le chorégraphe Jean-Claude Gallotta. Elle représente sans doute l’un des rares choix pertinents parmi ceux effectués depuis longtemps par les pouvoirs publics pour ce genre de structure. En contemplant son ouvrage plein de caractère, on se dit en outre qu’il pourrait constituer une chorégraphie tout aussi fascinante si elle était déployée pour huit ou dix danseurs. Encore faudrait-il que ces multiples interprètes possèdent autant de charisme et de force de conviction que ce que dégage à elle seule Aïna Alegre !

Aïna Alegre. R-A-U X-A

Au Théâtre de Chaillot, théâtre national de la danse, du 22 au 24 mai 2025.

01 53 65 30 00.

Photo : Guillaume Fraysse