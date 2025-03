Affiche “antisémite” de LFI: selon Mélenchon, c’est la faute à l’extrême droite!

Le leader de l’extrême gauche française a répondu hier matin à la polémique monstre suscitée par une affiche de son mouvement caricaturant l’animateur télé Cyril Hanouna. Pas convaincant !

Le mardi 11 mars, La France Insoumise a publié de nouvelles affiches pour promouvoir sa « manifestation contre le racisme et le fascisme » prévue le 22 mars à Paris et dans plusieurs grandes villes. En d’autres termes, pour reprendre son vocabulaire : contre « l’extrême droite » ! Plusieurs visuels ont été diffusés, représentant le journaliste de CNews Pascal Praud ou l’animateur Cyril Hanouna, considérés par le mouvement d’extrême gauche comme des « relais » de « l’extrême droite et de ses idées ».

Malheureusement, cette campagne de propagande n’a pas du tout eu l’effet escompté, et a même provoqué une intense polémique qui agite la sphère politico-médiatique depuis. Sur l’une des affiches, Cyril Hanouna est caricaturé avec des traits physiques déformés, un regard menaçant et une bouche difforme, le tout plongé dans une extrême noirceur. Il n’a fallu que quelques minutes pour que les réseaux sociaux soient inondés de réactions condamnant cette représentation. De nombreux observateurs ont immédiatement remarqué une troublante ressemblance entre ce visage volontairement déformé et celui figurant sur l’affiche du film antisémite allemand de 1940, Le Juif éternel. C’est la même caricature physique, les mêmes oreilles légèrement décollées, le même sourire grinçant, le même regard sombre, se persuadent les détracteurs de LFI !

La faute à pas de chance ?

Même le journaliste progressiste Jean-Michel Aphatie, pourtant peu connu pour porter Cyril Hanouna dans son cœur, a apporté son soutien à l’animateur, dénonçant un visuel « effrayant (…) qui rappelle la haine des Juifs des années trente ». De son côté, Cyril Hanouna a annoncé entamer des procédures judiciaires, pendant que la chaîne CNews ou le JDD suivent l’affaire de près. L’ancien sénateur socialiste David Assouline a, lui aussi, condamné une caricature « abjecte », affirmant que « cette image emprunte tous les codes des caricatures antisémites » et que désormais, « LFI n’a plus rien à voir avec la gauche antiraciste ».

A lire aussi: L’État de droit, c’est plus fort que toi !

Depuis le 7-Octobre, LFI s’est distinguée par des déclarations controversées sur le conflit israélo-palestinien. Le parti a même été accusé par certains d’un soutien plus ou moins ambigu envers le Hamas, organisation terroriste. Ainsi, la question soulevée par de nombreux twittos le 11 mars semble légitime : le parti d’extrême gauche aurait-il délibérément voulu faire une affiche à connotation antisémite crasse ? Trop gros pour être vrai ? Maladresse ? Incompétence notoire ? Parmi les éditorialistes, les avis divergent. Et certains estiment qu’il vaudrait mieux garder un peu de salive en bouche, des fois que demain un député islamo-gauchiste publie une caricature similaire avec étoile de David, kippa sur la tête ou drapeau israélien… Éric Coquerel, député LFI et président de la commission des finances a reconnu toutefois sur TF1 « une maladresse sur la forme », tout en affirmant que « nous n’avons pas récupéré […] des références antisémites ». Toutefois, force est de constater que le visuel polémique a bien été retiré par son parti.

C’est pas ma faute, c’est le charlisme qui a encore frappé…

Invité de Léa Salamé sur France Inter jeudi matin, Jean-Luc Mélenchon s’est vivement emporté contre la journaliste qui n’y comprend rien au conflit russo-ukrainien. Interrogé en fin d’émission sur la fameuse affiche, il a préféré accuser son ennemi de toujours : l’extrême droite. Refusant de reconnaître une quelconque erreur, il a dénoncé une « habitude des réseaux d’extrême droite » et s’est même lancé dans un exercice d’autoflagellation : « Nous n’avons pas le droit à ces caricatures […] Des caricatures de M. Hanouna, il y en a qui sont mille fois pires dans Charlie Hebdo, mais eux ne sont pas la cible des réseaux d’extrême droite. » Avant de conclure, agacé : « Par pitié, lâchez-nous ! Occupez-vous de ce qu’on raconte vraiment, de ce qu’on dit vraiment, de ce qu’on propose. Dites-nous : “vous vous trompez”, mais arrêtez avec ce cirque. » Dire qu’il se trompe ? Mais nous ne cessons de répéter dans ces colonnes que le parti de M. Mélenchon se trompe ! Mais, il semble qu’il ne soit jamais bienvenu de critiquer les idées de M. Mélenchon…

A lire aussi: Sophia Chikirou, le « martyr » du Hamas et la chute de la maison Mélenchon

Relayer l’idée que cette affiche polémique serait une erreur reviendrait à faire le jeu de l’extrême droite, nous dit le leader insoumis. Très franchement, à part les spectateurs présents exceptionnellement dans le studio ce matin et qui applaudissaient bêtement, qui pensait-il vraiment convaincre ?

https://twitter.com/DestinationTele/status/1900103936868065542